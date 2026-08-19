Carolina Ramírez se ganó el cariño de millones de televidentes gracias a su participación en La reina del flow, producción en la que dio vida a un personaje que marcó su carrera y la convirtió en una de las actrices más comentadas de la televisión colombiana. Su trabajo despertó el interés del público, que también ha seguido de cerca distintos momentos de su vida personal.

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Hace algunos meses, la artista sorprendió a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su primer hijo, Sur, quien llegó al mundo el pasado 2 de junio. La noticia generó numerosas reacciones entre sus fanáticos, especialmente después de que la actriz compartiera algunos detalles sobre las experiencias que atravesó durante su embarazo.

Tiempo atrás, Carolina Ramírez volvió a captar las miradas tras realizar una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde habló con sinceridad sobre la nueva etapa que comenzó con la llegada de su primogénito. La actriz abrió su corazón y compartió parte de su experiencia como madre.

Según relató, el proceso estuvo acompañado de momentos especiales, pero también de algunos sustos y situaciones que generaron preocupación durante el parto. La celebridad aprovechó el espacio para recordar cómo vivió ese importante momento y expresar lo significativo que fue finalmente poder recibir a su hijo.

No obstante, se conoció que Ramírez regresaría a La reina del flow como invitada especial en las presentaciones de una gira musical.

Según la información confirmada por Caracol Televisión y Fénix Entertainment, la presencia de Carolina Ramírez estará limitada a las presentaciones previstas para el 14 y 15 de septiembre en Buenos Aires, Argentina. La alta demanda por el espectáculo llevó a que las entradas para la primera función se agotaran rápidamente, razón por la que fue necesario habilitar una segunda fecha.

El evento marcará el reencuentro sobre el escenario de Carolina Ramírez y Carlos Torres, protagonistas de la exitosa dupla de La reina del flow como Yeimy Montoya y Charly Flow. La reunión ha despertado gran expectativa entre los seguidores de la producción, especialmente por el impacto internacional que alcanzó la serie tras llegar a audiencias de más de 180 países.

Lo particular del asunto fue que la celebridad se pronunció en redes sociales y mencionó que su proceso de preparación para regresar era complejo físicamente. Allí indicó que se estaba preparando, ya que esperaba reencontrarse con sus fans.

De igual manera, más allá del vínculo afectivo con la audiencia y sus compañeros de reparto, la artista mencionó, entre risas, que había otro motivo que la llevaba a regresar al proyecto. Según dijo, el reciente sismo de magnitud 7,4 registrado en Colombia el pasado 10 de agosto afectó su casa en Cali, por lo que tenía que hacerse cargo de ello.

“Quiero hacerlo, debo hacerlo y necesito hacerlo además, porque se me descuajeringó la casa en Cali con el terremoto. Pero obviamente, más allá de eso, creo que es un encuentro que nos debemos, que les debo, porque no paro de recibir amor”, dijo en la publicación.