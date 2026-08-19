Alfredo Gutiérrez reapareció en particular video y asombró con cambio en su rostro; luce irreconocible a sus 83 años

Alfredo Gutiérrez se ubicó como una de las grandes estrellas del vallenato, debido a su talento y formación con el pasar de los años. El artista brilló con su música, logrando abrirse paso en la industria nacional.

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Sin embargo, recientemente, el acordeonero fue foco de miradas en redes sociales, a raíz de un video que se hizo viral y fue difundido rápidamente en espacios como X. El músico se veía completamente distinto a lo que muchos lo recordaban, por lo que la sorpresa fue mayor.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Alfredo Gutiérrez apareció en un clip muy particular, donde estaba hablando a la cámara para revelar una recomendación que recibió de sus seguidores. El hombre estaba luciendo una camiseta de Colombia, una pantaloneta y sus pies descalzos para caminarlos por el césped.

Esta actividad era una “terapia” para conectar con la naturaleza y lograr un mejoramiento en el bienestar. Su manera de manejarlo fue genuina, avanzando poco a poco por un patio.

Lo curioso de este contenido es que el artista vallenato estaba muy cambiado físicamente, al punto de lucir con rasgos muy alejados de su imagen del pasado. Usuarios en redes sociales se refirieron a cómo sus facciones estaban transformadas, soltando más de un comentario al respecto.

Pese a que se lucha por no hablar del físico ajeno, es clave aclarar que varios fanáticos se preocuparon por su nueva imagen, ya que consideraban que no debía someterse a un procedimiento de este tipo a los 83 años de edad.

Hasta el momento, Alfredo Gutiérrez, sus familiares o su equipo se han pronunciado al respecto, dejando abierta la puerta a especulaciones de terceros que no dejan de mencionar posibles retoques estéticos.