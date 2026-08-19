Lo que Nana Calistar predice para hoy 19 de agosto: un día de cambios para varios signos

El horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 19 de agosto trae nuevas predicciones para los 12 signos del zodiaco. Sus mensajes abarcan diferentes aspectos de la vida cotidiana, entre ellos el amor, el trabajo, las finanzas, las relaciones personales y las oportunidades que podrían presentarse durante la jornada.

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán consultar las recomendaciones de la astróloga para afrontar este día.

Los seguidores del horóscopo pueden encontrar respuestas en las predicciones de Nana Calistar para hoy. Foto: captura de pantalla tomada de twitter @NanaCalistar

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

“Vas a visitar un evento formal donde llegará una gran noticia, pero debes evitar actuar como “reportero” para no tener problemas. Tendrá cambios laborales y la posibilidad de aumentar sus ingresos”.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

“Un viaje te ayudará a sacarte de la rutina, tendrás un ingreso inesperado para reducir una deuda pendiente. Expareja resentida va a llegar con indirecta, pero debes ignorarla para no engancharte”.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

“Aprende a decir no, deja de comprometerte con problemas que no te corresponden. Evita esa necesidad de tener control excesivo en tu pareja, pero si eres soltero alguien te va a sorprender”.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

“Giros imprevistos van a beneficiar tu economía, además de lograr oportunidades laborales y proyectos extra. Vas a tener rumores de tu amistad, investiga para no hacer reclamos erróneos”.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

“El ingreso de dinero te ayudará a mejorar tus finanzas, se te viene una oportunidad de un viaje corto para despejar la mente. Se viene un nuevo interés amoroso o vas a aclarar tus dudas con tu pareja”.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

“Se vienen buenas noticias de dinero que esperabas, pero debes administrarlos para no caer en gastos imprevistos. Se vienen decepciones de personas cercanas, situación que deberás manejar”.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy. Foto: Montaje SEMANA | Instagram Nana Calistar - Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

“Ten cuidado con los comentarios que hacen a tus espaldas, protege tus datos personales de manipuladores y aprovecha la oportunidad laboral que llegará. Un evento inesperado va a unirte a tu pareja, pero te vas a distanciar de tus amigos, ten cuidado”.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

“Cuidado con el regreso del amor del pasado, si eres soltero llegará alguien del pasado. Habrá mejoras en la salud de un familiar, además de contar con una posible mudanza y la resolución de un problema económico”.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

“Reflexiona de lo que buscas en el amor, cuida tus celos con tus parejas o ábrete para conocer a alguien distinto si eres soltero. Resuelve pendientes que has postergado, cuida con quién compartes tus planes profesionales”.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

“Dale prioridad a tus proyectos personales y ya no resuelvas lo de los demás, cuida lo que dices y evita darle prioridad a los chismes. Tendrás dinero extra por pagos pendientes, pero ahorra y no lograste”.

Nana Calistar compartió el horóscopo de HOY para cada signo. Foto: Getty Images / Instagram @nanacalistartv

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

“Controla tu temperamento cambiante para que no te desquites con los demás. Vas a experimentar el alejamiento de alguna amistad. Deja de dar explicaciones del pasado”.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

“Replantea tus compromisos y relaciones que tienes por inercia, evita la posesividad con tus amistades. Posiblemente tengas una aventura pasional pero pasajera. Van a llegar oportunidades financieras, los cuales van a incrementar tus ingresos”.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.