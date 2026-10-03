Así quedó en la clasificación del Giro de Emilia: Nairo Quintana se despide del ciclismo profesional

En la mañana de este sábado, 3 de octubre de 2026, se disputó la edición número 109 del Giro de Emilia, la competencia de ciclismo compuesta por 198 kilómetros, que arranca en Ferrara y termina en Bolonia.

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En particular, este Giro de Emilia es importante para la historia del ciclismo colombiano, por ser la última carrera profesional de Nairo Quintana, el corredor boyacense que dejó un imponente legado para este deporte en el país, consiguiendo el Giro de Italia y la Vuelta a España.

Esta edición del Giro de Emilia la ganó el italiano Davide Piganzoli, el ciclista de 24 años que cruzó la meta en 4:33:19.

El top 10 quedó conformado de la siguiente manera:

Posición Corredor Equipo Puntos UCI Tiempo 1 Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 250 4:33:19 2 Pidcock Tom Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 170 0:03 3 Onley Oscar Netcompany Ineos 140 ,, 4 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike 120 0:05 5 Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 100 0:13 6 Healy Ben EF Education - EasyPost 80 0:23 7 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 70 0:30 8 Yates Adam UAE Team Emirates - XRG 60 0:38 9 Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 50 0:45 10 McNulty Brandon UAE Team Emirates - XRG 40 ,,

El Giro de Emilia no es cualquier carrera para la historia de Nairo durante su tiempo como ciclista profesional. En el año 2012, el boyacense logró una de sus primeras grandes victorias en Europa al imponerse en la subida a San Luca. En aquel entonces, Quintana empezaba a mostrar esas características que tanto lo destacaron durante su recorrido y que lo llevaron a los podios más importantes del deporte.

El homenaje a Nairo Quintana

Previo a que comenzara el Giro de Emilia, los cientos de ciclistas participantes alzaron sus bicicletas para realizar un pasillo de honor, con el fin de rendir un homenaje a Nairo Quintana, de cara a su última competencia como ciclista profesional.

Nairo, conmocionado, agradeció el gesto por parte de compañeros y competidores con los que compartió distintos recorridos en todo el mundo. Para muchos aficionados, el gesto trajo una recopilación de emociones, al destacar el trayecto del que muchos consideran el mejor ciclista de Colombia, pero que a la vez indica que su carrera ha llegado a un fin.

Durante esta edición, el colombiano montó una bicicleta especial que fue diseñada para contar la historia de su vida deportiva, por ejemplo, con el rojo de la Vuelta de España, el rosa del Giro de Italia y una línea azul que recorre la parte superior e indica el camino que el boyacense realizaba con su bicicleta cuando se dirigía hasta la escuela cuando era pequeño.

Dentro de su palmarés, Nairo Quintana dejó el nombre de Colombia en lo alto, conquistando el Giro de Italia y la Vuelta a España, además de quedar segundo en dos ocasiones en el Tour de Francia.

Otros logros conseguidos por el colombiano fueron dos títulos de Tirreno-Adriático, la Volta a Catalunya, el Tour de Romandía, la Vuelta al País Vasco y dos Vueltas a Burgos.