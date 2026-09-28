Así reaccionó Tadej Pogačar tras despojarse de la camiseta arcoíris: habló del nuevo campeón

Después de dos años luciendo la camiseta arcoíris, Tadej Pogačar dejó de ser el campeón del mundo y cedió esos honores al estadounidense Brandon McNulty. El esloveno no pudo defender su título por la lesión sufrida en la Vuelta a España, la misma que lo obligó a retirarse en la primera semana de competencias.

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Este lunes, 28 de septiembre, Pogačar salió a entrenar con un nuevo uniforme y una nueva bicicleta que ya no tienen los colores de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Sumado a eso, publicó un mensaje dedicado a McNulty. “El rey de Montreal. Orgulloso de ti”, escribió Pogačar junto a una galería de fotos de quien es su compañero en el UAE Team Emirates.

Brandon McNulty es el nuevo campeón del mundo y lucirá la camiseta arcoíris en todas las competencias de la próxima temporada, excepto en las etapas contrarreloj.

Desde el UAE Team Emirates también hicieron alarde por el título del corredor estadounidense. “¿Crees en los milagros? ¡Sí! Tu nuevo campeón mundial, nuestro estadounidense Brandon McNulty. ¡Estamos muy orgullosos de todos y cada uno de nuestros ciclistas que representaron a sus naciones en el escenario más importante!“, escribió la escuadra emiratí.

Victoria sorprendente de Brandon McNulty

Y es que Brandon McNulty no estaba incluido en la lista de grandes favoritos al título del Mundial de Ciclismo 2026. Su ataque en solitario terminó siendo un batacazo contra nombres de lujo como Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel, Paul Seixas, Isaac del Toro o Primož Roglič.

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El ciclista de 28 años se escapó del pelotón a falta de 32 km en el circuito urbano canadiense y logró contener una persecución desorganizada para imponerse con una ventaja de 13 segundos sobre el australiano Michael Matthews.

McNulty se convirtió así en el tercer estadounidense en vestir la camiseta arcoíris, después de Greg LeMond en 1983 y 1989, y Lance Armstrong en 1993.

Brandon McNulty, nuevo campeón del mundo de la UCI Foto: Graham Hughes/The Canadian Press

“No sé qué decir. Hasta los últimos 100 metros no creía en la victoria”, declaró un tímido McNulty en la meta. “Había bromeado con mi mujer diciendo que necesitaba un milagro… e imagino que hoy ha sido un milagro”, añadió el corredor, acostumbrado a trabajar para sus líderes en el UAE Emirates.

Los favoritos al título fueron sorprendidos en una carrera emocionante y muy dura con más de seis horas de trabajo, marcada por numerosos ataques e impredecible hasta el final.

Clasificación - Mundial de Ciclismo 2026 (élite masculina)

1. Brandon McNulty (Estados Unidos) - 6:17:04.

2. Michael Matthews (Australia), a 13″.

3. Mathieu van der Poel (Países Bajos) a 13″.

4. Quinn Simmons (Estados Unidos), a 13″.

5. Isaac del Toro (México), a 14″.

6. Mads Pedersen (Dinamarca), a 14″.

7. Thomas Pidcock (Gran Bretaña), a 14″.

8. Matteo Jorgenson (Estados Unidos), a 14″.

9. Giulio Ciccone (Italia), a 14″.

10. Ben Healy (Irlanda), a 14″.