Nuevo parte médico de Tadej Pogačar tras su grave caída en la Vuelta a España: anuncio oficial

Este lunes, 31 de agosto de 2026, dos días después de la grave caída que sufrió en la etapa 8 de la Vuelta a España, hay un nuevo parte médico sobre Tadej Pogačar. Lo emitió el propio equipo UAE Team Emirates en sus canales oficiales.

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Adrian Rotunno, director médico del UAE, lo reveló: “Esta tarde, Tadej se sometió a una cirugía exitosa en su clavícula izquierda después de recibir el visto bueno para proceder con la operación”.

Y añadió: “El procedimiento salió bien y permanecerá en el hospital durante unos días para el seguimiento postoperatorio”.

La fuerte caída le produjo a Pogačar una conmoción cerebral, por lo que debieron esperar para hacerle la cirugía que requería en su clavícula. Ahora, ya es oficial que el esloveno pasó exitosamente por el quirófano.

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Anuncio oficial y lo que viene

Tras la cirugía, ¿qué sigue para Pogacar? El médico del UAE Team también lo reveló: “Cuando esté listo, Tadej viajará a casa para comenzar su recuperación y rehabilitación bajo la supervisión del personal médico del equipo. Continuaremos monitoreando de cerca su progreso durante todo el proceso de recuperación”.

🏥 @TamauPogi Medical Update



Adrian Rotunno (Medical Director, UAE Team Emirates-XRG): “This afternoon, Tadej underwent successful surgery on his left clavicle after receiving the all-clear to proceed with the operation.



The procedure went well and he will remain in hospital… pic.twitter.com/tXg0ebKgoo — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 31, 2026

Se desconoce con exactitud cuál será la fecha de regreso a las competencias profesionales de ciclismo. Sin embargo, varios apuntan a que esta podría ser para inicios de 2027, tomando en cuenta la gravedad de lo ocurrido.

Antes de la caída, Pogačar era líder de la Vuelta a España y pintaba como el principal candidato a ganar y retener la camiseta roja. Ahora que no está, la competencia se ha movido y ya hay un nuevo líder en la clasificación general.

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Así va la Vuelta: el nuevo líder de cara a la etapa 10

Tras el abandono de Tadej Pogačar, el nuevo líder de la Vuelta a España 2026 es Enric Mas (Movistar) con un tiempo de 5:10:40. Lo sigue Primoz Roglic (Red Bull-Bora) a 1:18, mientras que el top tres lo cierra Felix Gall (Decathlon-CMA) a 1:39.

Esos son los tiempos oficiales, de cara a la décima etapa, que se correrá este martes 1 de septiembre.