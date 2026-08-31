Preocupación por Lionel Richie: el famoso cantante fue hospitalizado de urgencia tras su concierto

Lionel Richie volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de conocerse que fue hospitalizado y permanece bajo atención médica en St. Louis, Estados Unidos, después de ofrecer un concierto durante el fin de semana.

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Según informó el medio estadounidense TMZ, el intérprete ingresó a un hospital local tras su presentación del sábado por la noche en The Muny, ubicado en Forest Park. De acuerdo con fuentes consultadas por ese medio, Richie decidió someterse a varios exámenes médicos como medida de precaución.

La publicación también señaló que los médicos estarían evaluando un posible cuadro leve de deshidratación. El artista se encontraría en la Unidad de Cuidados Intensivos mientras recibe atención y es sometido a diferentes controles, aunque las primeras informaciones apuntan a que su estado no sería de extrema gravedad.

Testigos que asistieron al concierto aseguraron a TMZ que Richie pareció tener algunas dificultades durante la parte final del espectáculo. Según sus relatos, mientras interpretaba su emblemática canción All Night Long, el cantante pidió a su equipo que le llevara una silla para poder continuar la presentación sentado.

La preocupación es aún mayor porque esta no sería la primera vez que el artista enfrenta un episodio relacionado con su salud en los últimos meses. En junio pasado, Richie tuvo que recibir atención médica luego de sentirse mal durante un concierto en St. Paul, Minnesota.

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En aquella oportunidad, el intérprete interrumpió el espectáculo tras manifestar que se sentía “mareado” y “extraño”. Posteriormente, paramédicos lo atendieron detrás del escenario y fue trasladado en ambulancia a un centro médico.

Por ahora, los representantes de Richie no se han pronunciado públicamente sobre su reciente hospitalización. De acuerdo con la información revelada por TMZ, el cantante esperaba recibir el alta médica este martes, siempre y cuando los resultados de sus exámenes fueran favorables.