El reconocido cantante y pianista colombiano Alci Acosta permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Barranquilla, luego de presentar una afección que compromete sus riñones y su próstata.

La información fue confirmada este domingo 30 de agosto por su hijo, el también cantante Checo Acosta, quien entregó un parte de tranquilidad sobre la condición del artista.

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Alci Acosta permanece estable en UCI

De acuerdo con la información publicada por Noticias Caracol, Alci Acosta se encuentra bajo atención médica en la Clínica La Misericordia Internacional, en Barranquilla.

Su hijo fue quien comunicó públicamente la situación y agradeció al personal de la institución por la atención que está recibiendo el cantante.

“Mi padre, Alci Acosta, ha presentado una afección en sus riñones y en su próstata. En estos momentos se encuentra en U.C.I. ya estable con toda la atención requerida”, escribió Checo Acosta en sus redes sociales.

El mensaje también estuvo acompañado por un agradecimiento a los profesionales de la Clínica La Misericordia, a quienes la familia reconoció por permanecer atentos a los procedimientos médicos, así como a las personas que han enviado mensajes de apoyo y cariño al intérprete.

Hasta el momento, la familia no ha entregado detalles adicionales sobre el diagnóstico, los procedimientos realizados o cuánto tiempo permanecerá hospitalizado.

El cantante ya había enfrentado problemas de salud

La actual hospitalización se suma a otros episodios médicos que han afectado al artista durante los últimos años.

En 2023, Alci Acosta fue sometido a una cirugía de urgencia en la columna debido a una estenosis severa en la zona lumbar, condición que le generó dificultades para caminar y lo llevó a utilizar bastón, caminador o silla de ruedas.

También se han registrado otros episodios de salud. En 2021, durante una presentación en Bogotá, el cantante sufrió una bajada de azúcar y una crisis de presión arterial que requirieron atención médica.

Más recientemente, su nombre volvió a estar relacionado con una situación familiar ocurrida en abril de 2026, cuando un incendio afectó su vivienda en Soledad, Atlántico.

En aquella emergencia, sin embargo, no se reportaron afectaciones a la salud del artista.

Fotos: así quedó la casa de Alci Acosta tras calcinarse en fuerte incendio. Foto: Instagram @alciacostac - @checoacosta / Montaje: Semana

Una carrera de más de seis décadas

Alci Acosta, de 87 años, es una de las voces más reconocidas del bolero colombiano.

Nacido en Soledad, Atlántico, desarrolló una extensa carrera musical que comenzó como pianista y posteriormente lo llevó a consolidarse como intérprete.

Entre sus canciones más recordadas están ‘La copa rota’, ‘Traicionera’, ‘La cárcel de Sing Sing’, ‘El último beso’ y ‘Si hoy fuera ayer’, temas que hicieron parte de su repertorio y que contribuyeron a convertirlo en uno de los referentes de la música romántica en Colombia.

Durante su trayectoria también compartió proyectos y escenarios con reconocidos intérpretes de la música latinoamericana, entre ellos Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas. Su música alcanzó además públicos de otros países de la región.

En medio de su actual situación de salud, sus seguidores permanecen atentos a cualquier nuevo reporte de la familia.

Por ahora, el dato confirmado es que Alci Acosta continúa en UCI en Barranquilla y se encuentra estable, bajo atención médica, según informó su hijo.