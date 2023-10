El maestro Alci Acosta tuvo que ser operado a sus 84 años de edad: “Pasamos este momento bastante complicado”

Alci Acosta agradeció

Cabe señalar que hace varios meses se anunció que el maestro del bolero de despecho se retirará definitivamente de los escenarios. En varias oportunidades, él ha señalado que su decisión obedece a que siente que necesita un respiro y quiere llevar una vida tranquila, algo que por supuesto no puede hacer debido al ajetreo que demanda la vida de un cantante.

En una entrevista reciente con SEMANA, el soledeño confesó que completaba más de 58 años cantando. “Y al comienzo estaba convencido de que mi público era gente madura, más o menos de 40 años para arriba, 50 o 60 años. Pero, tiempo atrás, hará más o menos unos 15 años, descubrí que me salió una nueva fanaticada de gente mucho más joven, de entre 15 y 25 años. Muchachos que conocen mi música, que se la saben de memoria. En mis presentaciones las cantan conmigo, disfrutan mucho lo que yo hago. Y hasta niños me siguen. Me pasó en Cartago, con un chico de 9 años que subió a la tarima y se sabía mis canciones. Y en España, una pequeña de 8 años cantó conmigo La copa rota. Creo que esta generación hará que mi música perdure un poquito más, mis boleros están a salvo con estas nuevas generaciones”.