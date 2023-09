Alci Acosta se despide de los escenarios; así será el último concierto del mítico cantante colombiano

En una entrevista reciente con SEMANA, este soledeño confesó que completaba más de 58 años cantando. “Y al comienzo estaba convencido de que mi público era gente madura, más o menos de 40 años para arriba, 50 o 60 años. Pero, tiempo atrás, hará más o menos unos 15 años, descubrí que me salió una nueva fanaticada de gente mucho más joven, de entre 15 y 25 años. Muchachos que conocen mi música, que se la saben de memoria. En mis presentaciones las cantan conmigo, disfrutan mucho lo que yo hago. Y hasta niños me siguen. Me pasó en Cartago, con un chico de 9 años que subió a la tarima y se sabía mis canciones. Y en España, una pequeña de 8 años cantó conmigo La copa rota. Creo que esta generación hará que mi música perdure un poquito más, mis boleros están a salvo con estas nuevas generaciones”.

Todos ellos estarán junto a Alci Acosta, que a sus 84 años deja una impronta imborrable para la música en Colombia: “Me gusta dejar claro que lo mío no es un despecho tan agresivo, ni con canciones hirientes. Y por eso, gracias a mi voz y a mi piano, he conocido muchos países. He estado 15 veces en Europa, cualquier cantidad de veces en Estados Unidos, a Ecuador voy todos los años; mi música me ha llevado también a Perú, a Canadá, a Centroamérica, especialmente a El Salvador. Así que gracias a esta voz, a este piano y a mis boleros tengo una fanaticada no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo”.