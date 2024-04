“Toqué fondo”: Sebastián Caicedo se sinceró sobre su ruptura con Carmen Villalobos

La pareja que conformaron Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo fue una de las relaciones más longevas y estables de la farándula nacional en su momento, llegando a durar poco más de 10 años juntos, por lo que cuando anunciaron su separación sorprendieron a sus fans.

Fue en el 2022, luego de una serie de especulaciones que hubo en los portales de farándula, que dieron a conocer el fin de su matrimonio, cuando Carmen confirmó por medio de un video que publicó en redes sociales que habían tomado la decisión de separarse, deseándole lo mejor a Caicedo y poniendo fin así a la relación.

Incluso, en su momento se llegó a especular que el divorcio se había originado por una infidelidad, información que ambos se encargaron de desmentir.

Y pasando poco más de dos años de haber terminado, recientemente, Sebastián Caicedo abrió su corazón para hablar de lo que vivió al separarse de Carmen, mencionando que la situación lo llevó a tocar fondo.

Sebastián Caicedo se sinceró sobre la ruptura con Carmen Villalobos

Así lo mencionó en una entrevista que concedió al programa del Canal Caracol Se dice de mí, donde se sinceró de lo duro que fue aquella época para él.

“Yo estaba muy perdido en ese momento y se me acabó el mundo y mi vida porque esa era mi vida tanto profesional como personal”, fueron las palabras iniciales del actor sobre lo que pasó durante la separación.

En la conversación, habló del miedo que sintió en ese momento, cuando relató: “Yo no sabía de qué agarrarme, tenía muchos vacíos y llegó la depresión a mi vida porque tenía mucho miedo de cómo iba a reaccionar el mundo”.

Sebastián Caicedo | Foto: Instagram: @sebastiancaicedo

Incluso, confesó que llegó a pensar en atentar contra su vida, debido a que fue uno de los momentos más oscuros que ha pasado.

“Esa oscuridad me llevó a pensar en atentar contra mi vida, sobre todo porque no sabía de qué agarrarme. Fueron momentos muy difíciles y toqué fondo. Tenía mucho miedo de cómo mi familia iba a reaccionar después de haber sido ese referente en Colombia. No sabía a qué me iba a enfrentar, sobre todo porque siempre buscan debajo de las piedras la razón. Siempre habrá un aprecio mutuo y de ella [Carmen Villalobos] no tengo nada malo que decir”, expresó Sebastián.

En la entrevista también aprovechó para hacer referencia a los sonados rumores en los que se llegó a especular sobre su sexualidad, mencionando que no es gay y en caso de serlo, “lo hubiera dicho y no me hubiera casado”.