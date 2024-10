Petro lanzó sablazo contra las reuniones de las COP: “Como si con limosnas pudiéramos solucionar el principal problema”

En un aireado discurso, el mandatario aseguró que ese tipo de encuentros se quedan en solo discursos y no en medidas más certeras para proteger el medio ambiente.

De la misma manera, en esa intervención, en la que también participaron varios de sus funcionarios como la vicepresidenta Francia Márquez, indicó que no hay tiempo que esperar para evitar la extinción de la especie humana.

“Hay dos tiempos diferentes completamente yo diría contradictorios, la sensación amarga de salir de cada conferencia de las partes sin que haya salido nada concreto o a veces a medio hacer o con declaraciones que después al mes siguiente no se cumplen, y no se cumplen porque los países más poderosos simplemente no tienen la voluntad de cumplir o porque la humanidad a través de sus naciones y pueblos”, anotó el mandatario colombiano.