Presidente Petro no amplió el cese al fuego con las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, decidió no prorrogar el cese al fuego entre las Fuerzas Militares y de Policía y las disidencias al mando de alias Calarcá Córdoba, en medio de las negociaciones que adelanta el delegado del Gobierno, Camilo González Posso.

“Por medio de la presente, la Consejería Comisionada de Paz notifica por vía escrita la decisión formal del señor presidente de la República, notificada al consejero comisionado de Paz y al coordinador de la delegación del Gobierno para estos diálogos, de no prorrogar el Cese al Fuego Bilateral y Temporal con Respeto a la Población Civil (CFBTRPC)”, se lee en un documento que conoció SEMANA .

Allí se explica que a partir de la notificación de esta decisión, las partes contarán con 72 horas para que puedan ubicarse en sitios donde asuman sus propias medidas de seguridad y protección. Así mismo, informa que los representantes reconocidos para participar en el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación no cuentan con suspensión de órdenes de captura a partir del 16 de abril.

“La decisión de no prorrogar el CFBTRPC no implica la suspensión o el fin de la Mesa de Diálogos de Paz; no afecta los reconocimientos como miembros representantes del EMBF para este proceso ni las correspondientes suspensiones de órdenes de captura”, señala el documento.