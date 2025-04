“No he recibido prueba de vida ni noticias, sé que está viva porque uno consigue informaciones de personas que conocen el territorio”, dice Camilo, que prefiere no dar su apellido. “Y no me han hecho ninguna exigencia ni de plata ni de nada”. Conoce la guerrilla porque perteneció a las viejas Farc, pero no volvió a ese mundo y no entiende la razón para no liberarla para que pueda dar a luz sin riesgos.