Tensión en Ecopetrol: Gustavo Petro señala a “parte” del principal sindicato de aliarse con corruptos

El presidente Gustavo Petro respondió a la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO), la principal fuerza de trabajadores de Ecopetrol que amenazó con decretar un paro en dado caso de que la junta directiva no apartara de la dirección de la compañía a Ricardo Roa, luego de los cuestionamientos e investigaciones que tiene en la Fiscalía.

El primer mandatario citó la más reciente declaración pública que hizo la USO, donde se le reprochó por alinearlos con el uribismo, se le reconoció que hay malos manejos bajo el liderazgo de Roa y se agregó que su permanencia en el cargo es un riesgo para el sector, por lo que se debería promover su retiro. Petro se distanció de estos argumentos, aumentando la tensión.

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Para él, esta respuesta es “oscura”, y que los resultados de la compañía más importante del país dependen del precio internacional del petróleo: “Si crecen, suben. Si caen, caen. Qué triste que en la época de los altos precios del petróleo, que termina en 2015, no hubieran invertido en energía limpias, sino en proyectos donde se perdieron miles de millones de dólares”.

Su teoría es que la pérdida de esos recursos obedeció a la corrupción, y lamentó el papel de la Unión Sindical: “Lástima que parte de la USO siga y se alíe con estos corruptos”.

La Fiscalía General le imputó el delito de tráfico de influencias de servidor público al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Foto: Colprensa

A la par, él reveló que citará a sus representantes en la mesa directiva de la petrolera para tomar decisiones: “Me reuniré con los delegados del Gobierno a la junta directiva y tomaremos las decisiones para que Ecopetrol no espere la quiebra cuando bajen los precios del petróleo, sino que garantice las inversiones en este momento de altos precios internacionales y resultados no vistos desde hace años para garantizar su futuro”.

Con todo esto, el presidente Gustavo Petro defendió a Ricardo Roa, el líder de Ecopetrol, y evitó pronunciarse sobre su continuidad en el cargo. La junta directiva, por ahora, lo mantiene en esa posición, pese a los duros cuestionamientos de la opinión pública, el aparente riesgo reputacional y las investigaciones que adelante en su contra la Fiscalía General de la Nación.

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