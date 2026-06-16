Gobierno de Gustavo Petro suspendió operaciones militares entre el 14 y 19 de junio a los Comandos de Frontera a cinco días de las elecciones: ¿qué busca?

El gobierno del presidente Gustavo Petro sorprendió en la mañana de este martes, 16 de junio, con la publicación del Decreto 0603 del 13 de junio de 2026 del Ministerio de Defensa, por el cual “se establece un mecanismo de monitoreo y verificación y se suspenden, de manera temporal y focalizada, las operaciones militares y defensivas de Policía, en el marco de la mesa de diálogos de paz con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano para facilitar el desplazamiento de sus integrantes hacia la zona de ubicación temporal”, según se lee en el documento oficial.

De la Coordinadora forman parte la Segunda Marquetalia y Comandos de Frontera.

El director de la mesa de negociación por parte del Gobierno, Armando Novoa, dejó claro que no se trata de un nuevo Caguán, haciendo referencia a San Vicente del Caguán, durante el fallido proceso de paz promovido por el expresidente Andrés Pastrana y las Farc.

“Tampoco es una Cárcel de la Catedral (el lugar donde se refugió y burló a las autoridades el capo del narcotráfico Pablo Escobar)”, explicó en W Radio.

Armando Novoa, jefe negociador de paz del gobierno de Gustavo Petro. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Aunque Novoa tiene buena intención y ha buscado la concentración de los disidentes y los hombres armados en un solo lugar, el decreto de movilización de estos subversivos entre el 14 y 19 de junio, según estipula el decreto, generó más dudas que certezas porque los colombianos acudirán a las urnas a escoger a su presidente en cinco días.

¿Por qué se producirá la movilización de guerrilleros en la semana previa a los comicios? ¿El gobierno Petro busca darle oxígeno a su candidato, Iván Cepeda, y demostrar al país que la política de Paz Total arroja resultados?, son algunas de las preguntas de los opositores.

"Es imposible entregar las armas": Walter Mendoza le dijo a SEMANA en octubre de 2025. Foto: FRANCISCO ARGUELLO

“Es una afirmación efectista cuyo contenido no corresponde a la realidad”, respondió Novoa.

“Allá (los guerrilleros) entrarán sin armas y sin uniformes. Sus armas serán depositadas en unos espacios habilitados para el efecto. Quedarán a cargo del mecanismo de monitoreo y verificación para su posterior destrucción por las autoridades nacionales”, aclaró Novoa.

Los subversivos se ubicarán en el municipio del Valle del Guamuéz, Putumayo, pero, según Novoa, estarán distantes al casco urbano. Y, en principio, no tendrán contacto con las comunidades.

Aun así, no deja de sorprender a los opositores que esta semana, en medio de las elecciones, se produzca la concentración de estos guerrilleros.

Walter Mendoza, comandante de la Coordinadora del Pacífico. Foto: FRANCISCO ARGÜELLO-SEMANA

Y es que en octubre de 2025, cuando SEMANA llegó hasta las profundidades del Pacífico Nariñense y entrevistó a Walter Mendoza, el comandante de cinco bloques de las disidencias de las Farc o la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, él fue claro en que no se firmaría un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro sin un marco jurídico para la paz, es decir, un conjunto de normas, leyes y mecanismos excepcionales diseñados para facilitar la transición de un conflicto armado hacia la paz aprobado por el Congreso. En ese momento reinaba la incertidumbre en medio del grupo armado.

“Es imposible entregar las armas”, le anunció a SEMANA.

Sin embargo, esta semana, Walter Mendoza y sus tropas se concentrarán en el Valle del Guamuéz.

Aunque una concentración no se traduce en un acto de rendición o en una firma de un acuerdo de paz, al gobierno del presidente Gustavo Petro le queda mes y medio en el poder y la papa caliente de la suerte de estos guerrilleros caerá en manos del próximo presidente.

Si Iván Cepeda resulta elegido, la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano seguirá adelante en su búsqueda de la reconciliación, pero si llega Abelardo de la Espriella, hoy el más opcionado, según las encuestas, el escenario es incierto porque él ha sido claro en que acabará los procesos de paz.

Por eso, una decisión de este calibre, a cinco días de las elecciones y a menos de mes y medio de finalizar un gobierno, deja más dudas que certezas.

Como si fuera poco, el país no olvida que SEMANA le preguntó a Walter Mendoza en la entrevista que si podía votar, ¿por quién lo haría? Y él respondió: “Por un Gobierno del cambio, puede ser del Pacto Histórico. Uno dice que ojalá ganara, ojalá pudiera llegar Iván Cepeda. Ojalá”.