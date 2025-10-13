Suscribirse

NACIÓN

Walter Mendoza, líder de cinco bloques de las disidencias de las FARC, cuenta detalles de Iván Márquez: “Ese bombazo fue fatal”

“Mi intuición me dice que Márquez puede estar con quebrantos de salud graves. Estaba pendiente de una cirugía, pero no sé si se la hicieron. Él sigue siendo un ícono de lucha; lo respetamos mucho, fue un gran amigo”, sostiene.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
13 de octubre de 2025, 10:56 a. m.
.
Iván Márquez y Walter Mendoza, disidentes de las Farc. | Foto: Fotomontaje SEMANA

El comandante de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, que agrupa a cinco bloques de las disidencias de las FARC, Walter Mendoza, habló con el periodista de SEMANA, Francisco Arguello.

En su conversación, el jefe insurgente le da un duro golpe a la Paz Total y asegura que, pese a estar en el proceso, no firmará la paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Mendoza comenzó contando que el proceso de negociación entre la Coordinadora Nacional, que agrupa a cinco bloques de las disidencias de las Farc, y el Gobierno Petro está en apuros, pues “tuvimos un problema con el camarada Iván Márquez, lo mal llamado divisionismo, contradicciones políticas, porque estamos en otra etapa de la lucha armada del desarrollo económico y político del país. Mi postura siempre ha sido que las contradicciones y la guerra se paran dialogando".

Agregó que, pese a esa situación, ellos decidieron seguir en el proceso, pero que hay hechos que los han llevado a dejar de creer. Entre estos, mencionó la captura de alias Araña, quien es uno de esos tres líderes de organizaciones criminales que el gobierno de Gustavo Petro decidió no enviar a los Estados Unidos, aún cuando sobre ellos pesan órdenes de extradición.

La Segunda Marquetalia de Iván Márquez iniciará diálogos y sumó a sus filas al escuadrón criminal de los Comandos de Frontera.
"Acá también nos extrañamos todos y nos preguntamos qué pasó con Iván Márquez, qué ocurrió. No se volvió a reportar, no hay un comunicado, no hay un video". | Foto: juan carlos sierra-semana

“Lo que hicieron allá fue un nuevo entrampamiento contra el proceso de paz. Nos preguntamos: ¿qué poder tiene el Gobierno si la DEA entró e hizo lo que quiso? Ahí no hubo comunidad internacional, nada, y Araña hoy está preso. La mesa no se repone, y todos los mandos decimos que no hay seguridad para un proceso de paz; nuestra delegación no tiene seguridad", puntualizó.

Contexto: Walter Mendoza, líder de cinco bloques de las FARC, asegura que no firmará la paz con Petro: “El jefe negociador lo sabe”. Exclusivo

El comandante de la Coordinadora Nacional se refirió también a uno de los mayores misterios que hoy existen en el conflicto armado en el país y el estado en que se encuentra Márquez.

“Sería mentiroso decirle. Perdí comunicación con él. La última vez que hablé con Márquez fue cuando me vine de Venezuela, en julio del año pasado”, dijo.

Lo que sí contó es que es verdad que fue gravemente herido, como se ha dicho. “Ese bombazo lo dejó mal. Bien no estaba, hay que ser realista. Ese bombazo fue fatal para él. No sé por qué está vivo; yo no estaba, pero dicen que lo recogieron muerto”, agregó.

Walter Mendoza fue uno de los negociadores de las Farc en La Habana, Cuba, en el proceso que se adelantó durante el Gobierno de Juan Manuel Santos.
Walter Mendoza fue uno de los negociadores de las Farc en La Habana, Cuba, en el proceso que se adelantó durante el Gobierno de Juan Manuel Santos. | Foto: FRANCISCO ARGUELLO

Y narró que lo ha visto después de ese ataque y que estaba muy afectado. “Ya tenía limitación en la vista, en la audición. Tenía limitaciones porque, como le digo, el bombazo fue tremendo, como para desaparecerlo. Hoy no puedo decir si está vivo o no. Con él perdí comunicación y más ahora cuando los elenos mataron en Venezuela a Aldinever, un referente en las FARC. Quedé incomunicado ahí“, señaló.

Contexto: Descertificación: la historia de los tres ‘capos’ que no extraditó Gustavo Petro y fueron claves en la decisión de Donald Trump

Mendoza considera que la situación reviste mucho misterio aún. “Acá también nos extrañamos todos y nos preguntamos qué pasó con Iván Márquez, qué ocurrió. No se volvió a reportar, no hay un comunicado, no hay un video. Él hacía videos para los aniversarios de las FARC, de Manuel Marulanda Vélez, del Mono Jojoy, de Alfonso Cano. Y no ha aparecido nada. Mi intuición me dice que Márquez puede estar con quebrantos de salud graves. Estaba pendiente de una cirugía, pero no sé si se la hicieron. Él sigue siendo un ícono de lucha; lo respetamos mucho, fue un gran amigo”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Donald Trump desde Israel: “No solo es el fin de la guerra, es el fin de la era del terror”. El parlamento lo ovacionó. Vea el video

2. David y Ariel Cunio, los hermanos argentinos liberados por Hamás; esta es su historia

3. Los secuestrados de Hamás ya están en Israel. “Todos regresaron”, aseguró el presidente Donald Trump. Hay júbilo en el país

4. Tres economistas ganan el Nobel de Economía por destacar la importancia de la innovación en el desarrollo global

5. Israel y Hamás intercambian secuestrados y prisioneros; Evyatar David, israelí obligado a cavar su propia tumba, está entre los liberados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

disidencias de farcdisidencias de la Segunda MarquetaliaIván Márquez

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.