El comandante de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, que agrupa a cinco bloques de las disidencias de las FARC, Walter Mendoza, habló con el periodista de SEMANA, Francisco Arguello.

En su conversación, el jefe insurgente le da un duro golpe a la Paz Total y asegura que, pese a estar en el proceso, no firmará la paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Mendoza comenzó contando que el proceso de negociación entre la Coordinadora Nacional, que agrupa a cinco bloques de las disidencias de las Farc, y el Gobierno Petro está en apuros, pues “tuvimos un problema con el camarada Iván Márquez, lo mal llamado divisionismo, contradicciones políticas, porque estamos en otra etapa de la lucha armada del desarrollo económico y político del país. Mi postura siempre ha sido que las contradicciones y la guerra se paran dialogando".

Agregó que, pese a esa situación, ellos decidieron seguir en el proceso, pero que hay hechos que los han llevado a dejar de creer. Entre estos, mencionó la captura de alias Araña, quien es uno de esos tres líderes de organizaciones criminales que el gobierno de Gustavo Petro decidió no enviar a los Estados Unidos, aún cuando sobre ellos pesan órdenes de extradición.

"Acá también nos extrañamos todos y nos preguntamos qué pasó con Iván Márquez, qué ocurrió. No se volvió a reportar, no hay un comunicado, no hay un video". | Foto: juan carlos sierra-semana

“Lo que hicieron allá fue un nuevo entrampamiento contra el proceso de paz. Nos preguntamos: ¿qué poder tiene el Gobierno si la DEA entró e hizo lo que quiso? Ahí no hubo comunidad internacional, nada, y Araña hoy está preso. La mesa no se repone, y todos los mandos decimos que no hay seguridad para un proceso de paz; nuestra delegación no tiene seguridad", puntualizó.

El comandante de la Coordinadora Nacional se refirió también a uno de los mayores misterios que hoy existen en el conflicto armado en el país y el estado en que se encuentra Márquez.

“Sería mentiroso decirle. Perdí comunicación con él. La última vez que hablé con Márquez fue cuando me vine de Venezuela, en julio del año pasado”, dijo.

Lo que sí contó es que es verdad que fue gravemente herido, como se ha dicho. “Ese bombazo lo dejó mal. Bien no estaba, hay que ser realista. Ese bombazo fue fatal para él. No sé por qué está vivo; yo no estaba, pero dicen que lo recogieron muerto”, agregó.

Walter Mendoza fue uno de los negociadores de las Farc en La Habana, Cuba, en el proceso que se adelantó durante el Gobierno de Juan Manuel Santos. | Foto: FRANCISCO ARGUELLO

Y narró que lo ha visto después de ese ataque y que estaba muy afectado. “Ya tenía limitación en la vista, en la audición. Tenía limitaciones porque, como le digo, el bombazo fue tremendo, como para desaparecerlo. Hoy no puedo decir si está vivo o no. Con él perdí comunicación y más ahora cuando los elenos mataron en Venezuela a Aldinever, un referente en las FARC. Quedé incomunicado ahí“, señaló.