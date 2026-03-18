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Bomba en la frontera con Ecuador, que generó enfrentamiento diplomático, ya fue desactivada

Así lo informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. A su vez, el presidente Gustavo Petro aseguró que este artefacto había sido lanzado por las Fuerzas Armadas de Ecuador.

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Redacción Semana
18 de marzo de 2026, 8:04 a. m.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la desactivación del artefacto.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la desactivación del artefacto. Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

Mientras las relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador están en uno de sus peores momentos, lo que sí se logró desactivar fue la bomba que fue lanzada en la frontera de los dos países y que mantenía en riesgo a los pobladores de la zona de Jardines de Sucumbíos.

Ese fue el parte que entregó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en la madrugada de este miércoles. Justamente el jefe de esta cartera había anunciado el envío de una misión para desactivar la bomba.

“En la zona de frontera entre Colombia y Ecuador, la amenaza fue neutralizada y el riesgo para la comunidad ya fue eliminado. Expertos en explosivos de la Fuerza Aérea, con seguridad del Ejército y apoyo judicial de la Policía Nacional, realizaron la detonación controlada de la bomba encontrada, aplicando todos los protocolos técnicos para proteger la vida de los ciudadanos y evitar cualquier afectación”, fue la declaración que entregó el ministro Sánchez.

Fuerzas Militares desplegaron misión para corroborar presencia de bombas ecuatorianas en Colombia

Sin embargo, aunque el riesgo para los pobladores ya es un asunto superado, el tire y afloje entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y el de Ecuador, Daniel Novoa, se mantiene, entre acusaciones mutuas.

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Mientras Petro sostiene que la bomba que apareció en la zona fue enviada por las fuerzas militares de Ecuador, en medio de un enfrentamiento con las disidencias, el presidente Novoa lo contradice.

“Han aparecido bombas; una tirada desde un avión. Se van a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador. Ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigarla bien, de que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”.

El argumento de Novoa es claro: esa bomba no pudo ser enviada por las fuerzas ecuatorianas simplemente porque no tienen los aviones ni la capacidad de lanzar un artefacto de ese tipo.

Frente a este tema, aún lejos de ser superado, el ministro también anunció que seguirá la investigación.

Gustavo Petro: “Están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”

“La investigación continúa para establecer cómo y por qué llegó ese artefacto explosivo a territorio colombiano. Esto se sabrá muy pronto con apoyo de las autoridades ecuatorianas. Mi reconocimiento a nuestros militares y policías por su valentía, disciplina y compromiso con la seguridad de Colombia”, afirmó el ministro Pedro Sánchez.