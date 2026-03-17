El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que se desplegaron acciones de la fuerza pública para confirmar o descartar la presencia de bombas de las Fuerzas Militares en Colombia.

“Frente a las indicaciones del señor Presidente de la República de confirmar o desvirtuar la probable presencia de una bomba empleada generalmente por aviones militares ubicada en zona fronteriza con Ecuador, hemos desplegado inmediatamente la Fuerza Pública, pero también con expertos para verificar las condiciones de este artefacto explosivo, con el fin de confirmar de dónde proviene dicho artefacto y de proceder a su destrucción”, dijo el ministro Pedro Sánchez.

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