Gustavo Petro volvió a cuestionar bombardeo en la frontera entre Ecuador y Colombia: “Explicación no es creíble”

Este martes 17 de marzo, el presidente de la República, Gustavo Petro, sembró varias dudas sobre el bombardeo que se registró en la zona de frontera entre Ecuador y Colombia.

El jefe de Estado expresó que las explicaciones que se han dado sobre la acción “no son creíbles”, pronunciamiento que profundiza las relaciones diplomáticas con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

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Además, en un mensaje que publicó en su cuenta personal de X, el mandatario colombiano reveló detalles del bombardeo.

“Los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen ser ni de los grupos armados, que no tienen aviones, ni de la fuerza pública de Colombia. Yo no he dado esa orden”, anotó el jefe de Estado.

Y fue más allá Gustavo Petro en las redes sociales: “Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca de familias; muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales. Aquí muestro ya los productos de la sustitución: café, chocolate, cacao”.

El mensaje de Petro que publicó en X se dio luego de que su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, expresó: “Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas: a los que operan en las calles y a los que, desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para proteger a los delincuentes”.

“Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos, que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera. Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, indicó Noboa.

Sumado a ello, afirmó: “Nosotros no daremos un paso atrás. Mientras en Colombia les dan espacio a la familia de Fito, que cruzaron al país en pleno toque de queda nacional, coincidentemente al mismo tiempo que la excandidata Luisa González. Nosotros seguiremos limpiando y levantando a Ecuador”.

El presidente de Ecuador reveló que ha intentado consolidar algunos acuerdos con el Gobierno colombiano, pero que varios de ellos no se han podido materializar, como el envío de algunas personas privadas de la libertad que se encuentran en prisiones en Ecuador, en medio de la coyuntura por la crisis de hacinamiento y la violencia que afecta a esos penales.

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“Hemos llegado a acuerdos que, hasta el día de hoy, todavía no se cumplen con el presidente Petro, también de mover cerca de 3.000 presos colombianos y venezolanos que tenemos en cárceles ecuatorianas con una crisis de hacinamiento”, expresó el mandatario del vecino país.