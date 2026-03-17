Política

Gustavo Petro confirmó que el Gobierno Trump tomó una decisión definitiva sobre su visa: “No hay razón alguna para estar allí”

El jefe de Estado compartió detalles de la medida en redes sociales.

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Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 9:08 a. m.
El presidente Gustavo Petro reveló detalles de una determinación que adoptó Estados Unidos sobre su visa.
El presidente Gustavo Petro reveló detalles de una determinación que adoptó Estados Unidos sobre su visa. Foto: AP, Presidencia, Adobe

En medio de los fuertes roces que se registraron entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que motivaron varias sanciones, el mandatario colombiano dio a conocer el futuro de su visa para viajar a ese país.

A través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, el jefe de Estado confirmó que la administración del mandatario Trump tomó una decisión definitiva sobre su visa.

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De acuerdo con lo que expresó Petro, la medida tiene que ver con mantener su visa a Estados Unidos hasta cuando finalice su mandato como presidente de Colombia. El mandatario, de acuerdo con la Constitución Política del país, termina su estadía en la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026.

“Mi visa hacia EE. UU. como presidente me fue devuelta hasta el final del mandato. Después, realmente no necesito visa, pero espero, dado que no hay razón alguna para estar allí, que se me retire de la lista por decisión propia del Gobierno de EE. UU. Hacia Europa y el resto del mundo no tengo problema para viajar”, indicó el jefe de Estado en su cuenta de X.

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Cabe reseñar que la tensión que venía escalando entre Petro y Trump se matizó luego de que ambos sostuvieran una reunión de alto nivel, el pasado 3 de febrero en la Casa Blanca, en Washington. Al término de ese encuentro se acordó avanzar hacia la normalización de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos.

No obstante, los choques volvieron a aparecer, luego de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, convocó una cumbre que bautizó como el Escudo de las Américas. En su momento, Petro cuestionó que Colombia fue excluida; luego Trump manifestó que sí se extendió la invitación para esa reunión, en la cual participaron varios presidentes de América Latina en Miami.

“Y se está haciendo no en lugares piloto para mostrarle al mundo, sino en un área que ya alcanza en este momento 42.000 hectáreas en el sur y en el centro de las zonas de más alta productividad de Colombia. ¿Por qué ese programa no se puede desarrollar con la ayuda del mundo? ¿Por qué nos han descertificado cuando estamos demostrando eficacia? Hemos incautado 3.300 toneladas que nunca antes en la historia”, indicó recientemente Petro.

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Finalmente expresó el mandatario colombiano: “No fuimos a Miami, no critico que se hagan coaliciones políticas, eso es del libre entender de la política; pero sí me parece que con 17 países pequeños, débiles y sin experiencia para enfrentar la cocaína no se puede hacer un escudo del sur, lo van a agujerear”.