Gustavo Petro se molestó porque cumbre que convocó Donald Trump excluyó a Colombia: “Países pequeños, débiles y sin experiencia”

El presidente Gustavo Petro avanza en una agenda de trabajo en Viena, Austria, en donde participó de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas.

En ese escenario multilateral, el presidente Petro cuestionó con dureza la descertificación de Estados Unidos a Colombia en la lucha contra los cultivos ilícitos de coca, al insistir que su Gobierno sí está haciendo la tarea.

“Qué asco”: la fuerte reacción de Jennifer Pedraza al polémico mensaje que publicó Gustavo Petro por las elecciones

No obstante, uno de los apartes del discurso que dio el mandatario colombiano llamó la atención de los asistentes a esa comisión de la ONU, ya que arremetió contra la cumbre que convocó su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, Escudo de las Américas, que se desarrolló en Miami.

Petro criticó que en esa alianza promovida por Trump se excluyera a Colombia: “Porque ahora que estamos demostrando que con el apoyo mismo nacido de la fuerza campesina, cultivadora de hoja de coca, esperanzada en cambiar su cultivo por uno que le permita que sus hijos y sus hijas puedan ir a la universidad, está garantizando la erradicación de raíz, es decir, definitiva”.

“Y se está haciendo no en lugares piloto para mostrarle al mundo, sino en un área que ya alcanza en este momento 42 mil hectáreas en el sur y en el centro de las zonas de más alta productividad de Colombia. ¿Por qué ese programa no se puede desarrollar con la ayuda del mundo? ¿Por qué nos han descertificado cuando estamos demostrando eficacia? Hemos incautado 3.300 toneladas que nunca antes en la historia”, afirmó el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro cuestionó la cumbre 'Escudo de las Américas', convocada por Donald Trump, por excluir a Colombia: “Países pequeños, débiles y sin experiencia”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/I6YfVj5Bdu — Revista Semana (@RevistaSemana) March 9, 2026

También indicó Petro en su intervención en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas: “Tiene la inteligencia más sofisticada para, en alianza con 75 naciones, incautar sin matar a nadie 3.300 toneladas, sea en el área colombiana, sea en el planeta Tierra, con 80 % de inteligencia colombiana; entonces se hacen reuniones de alianza excluyendo a Colombia, cuando en el caso de la cocaína Colombia es esencial por su experiencia para irradiarla al conjunto del planeta”.

“No fuimos a Miami, no critico que se hagan coaliciones políticas, eso es del libre entender de la política; pero sí me parece que con 17 países pequeños, débiles y sin experiencia para enfrentar la cocaína no se puede hacer un escudo del sur, lo van a agujerear”, afirmó el mandatario colombiano.

Gustavo Petro cuestionó que aún su nombre esté en la lista Clinton: “Me acusan de ser aliado de los narcos”

Finalmente, en ese mismo escenario, Petro cuestionó que aún permanezca su nombre en la lista Clinton, señalando que lo han acusado injustamente de ser un aliado de capos del narcotráfico.