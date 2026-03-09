“Qué asco”: la fuerte reacción de Jennifer Pedraza al polémico mensaje que publicó Gustavo Petro por las elecciones

Una ola de críticas recibió el presidente de la República, Gustavo Petro, por un mensaje que publicó en la jornada electoral que se registró el 8 de marzo, en donde los ciudadanos eligieron la composición del nuevo Congreso.

Uno de los más fuertes cuestionamientos lo lanzó la senadora electa Jennifer Pedraza: “Qué asco, el clan Bedoya en todo su esplendor”.

En la publicación que indignó a Pedraza, el jefe de Estado manifestó lo siguiente por medio de su cuenta personal de X: “Felicito a María Eugenia Lopera, ojalá se respire en Colombia una nueva María Cano”.

Isabel Zuleta le pasó factura a Angélica Lozano y a Lina Garrido tras la derrota en las urnas que las dejó por fuera del Congreso

Los usuarios también le pasaron factura al presidente: “Puro clan Bedoya. Y eso es lo que usted aplaude”.

“Puesta por la estructura del cuestionado Julián Bedoya, que está en juicio por falsedad en documento privado, falsedad ideológica y fraude procesal”, se desprendió de otro mensaje.

Pero esa no fue la única polémica que dejaron las elecciones del 8 de marzo, en donde también se votaron tres consultas presidenciales. Ya que una publicación del ministro del Interior, Armando Benedetti, tuvo una fuerte respuesta de la defensora del Pueblo, Iris Marín.

“Hoy me río, me burlo, me da felicidad por aquellos quemados que creyeron que hablar mal de mí era una buena estrategia de campaña. Demuestran que no son ni políticos ni periodistas ni nada, son unos payasos, publicó el ministro del Interior.

La defensora del Pueblo indicó: “Esto es inadmisible. El ministro del Interior es garante del proceso electoral para todos los actores políticos, en toda su diversidad. Se trata de una responsabilidad pública que no puede ejercerse al servicio de intereses partidistas, y mucho menos de intereses personales. El Estado de derecho significa que los servidores públicos somos, ante todo, eso: servidores. Las funciones y atribuciones establecidas por la Constitución y la ley están por encima de quienes ejercen temporalmente el poder público. Precisamente en ello radica el verdadero sentido del Estado de derecho. @PGN_COL”.

Finalmente, replicó el alto funcionario del Gobierno: “Ni usted ni la Defensoría se pronunciaron cuando más de un candidato me humilló y calumnió para hacer campaña y buscar votos con mi nombre. Usted es testigo de que en estas elecciones el Gobierno fue garante para la seguridad de TODOS los candidatos: El 100 % de los 591 casos que llegaron al Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección por parte de candidatos a la Presidencia, Senado, Cámara y CITREP fueron atendidos en su totalidad. Más de 900 integrantes de personal de protección, 710 uniformados de la policía protegiéndolos y 124 vehículos de protección. Además de un trabajo interinstitucional como nunca antes visto y una observación internacional sin precedentes. Si esas no son garantías…”.