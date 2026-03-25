“Quien no quiera se puede ir”: Gustavo Petro les habló a sus ministros, anunció hasta cuándo gobernará e insistió en la continuidad de su proyecto político

El presidente Gustavo Petro presidió un consejo de ministros durante dos horas este martes, 24 de marzo, cuyo eje central eran los avances de las investigaciones sobre la tragedia aérea del avión Hércules, de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en Puerto Leguízamo, Putumayo, que dejó como saldo más de 60 muertos, todos militares.

Sin embargo, el primer mandatario también habló de otros temas. Anunció una reforma tributaria para inyectarle más recursos al sector defensa, apretó tuercas a varios de sus ministros y habló de la finalización de su gobierno.

Durante el consejo de ministros de este martes 24 de marzo el presidente pidió garantizar casa a familiares de los 69 uniformados fallecidos y denunció fallas en alimentación y bienestar en las Fuerzas Armadas Foto: Captura transmisión

A diferencia de lo que temía la oposición, Petro afirmó que completará su mandato, tal como lo dice la ley.

“Ministros de aquí que se van a otras vainas, no están pensando (…) Muchos están pensando en irse rápido. Yo gobierno hasta el 6 de agosto. Quien no quiera, se puede ir. Yo gobierno hasta el 6 de agosto y espero que siga el proyecto (político)”, dijo.

El presidente manifestó que ojalá no le ocurra lo que pasó con el proyecto de metro subterráneo en Bogotá. “Ustedes eligieron a Enrique Peñalosa (en la Alcaldía) y adiós metro subterráneo. Hace diez años. ¿Dónde está el metro? Diez años han pasado; son vidas, tiempo de sacrificio, tiempo libre. Eso vale”, afirmó.

Presidente Gustavo Petro en consejo de ministros este martes 24 de marzo. Foto: Captura transmisión

Petro habló otra vez sobre lo importante que es seguir con su proyecto político. Esta petición le ha causado problemas con la Procuraduría y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, ya que lo señalan de involucrarse en política mientras es presidente. Petro y el Pacto Histórico respaldan la aspiración presidencial de Iván Cepeda. Por eso, el presidente no apoyó a Roy Barreras y su consulta del Frente por la Vida el 28 de marzo, y decidió respaldar solo a las listas del petrismo para el Senado y la Cámara.

Petro ha hablado en muchas oportunidades del cierre de su gobierno el 6 de agosto. Incluso, ha descrito a la Casa de Nariño como un edificio aburrido, de paredes frías y hasta tenebrosas. No obstante, su agitación de las masas en torno a un proyecto de Constituyente que está avanzando en la recolección de firmas, ha llevado a la oposición y a sectores independientes a no descartar que busque quedarse en el poder.

El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Volviendo al consejo de ministros de este martes, fue epicentro de múltiples llamados. Entre ellos, el que le hizo el jefe de Estado al director nacional de la Policía.

“La Policía, señor subdirector, compra lo que hacen las Fuerzas Militares. No me hacen compras por fuera, en otros países. Eso no va. Hay que fortalecer la capacidad de hacer armas por parte de Colombia, o si no, no nos vamos a poder defender. Ustedes andan comprando por fuera cuando las podemos hacer, las pistolas y los fusiles. Lo que no podamos, lo compramos. Hay que aprender a hacerlo, como hemos intentado durante todo este gobierno”, remató.