El presidente Gustavo Petro encendió la polémica al referirse al avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que se precipitó a tierra con más de cien pasajeros a bordo en Puerto Leguizamo, Putumayo, y que dejó como saldo 66 militares muertos y 57 gravemente heridos, al menos hasta la mañana de este martes, 24 de marzo.

El jefe de Estado, sin tener en sus manos un informe que establezca oficialmente las causas del siniestro, se adelantó y se refirió a las condiciones del avión que fue donado por el gobierno de Estados Unidos a Colombia.

“Un Ejército no puede defender ni a su pueblo con regalos chatarra. Lo que no les sirve no los regalan y sale más costoso el regalo que comprarlo nuevo. Desde el primer día de gobierno he pedido comprar uno nuevo o hacerlo nosotros mismos”, escribió Petro en sus redes sociales.

Llamas y una densa columna de humo negro se elevan desde un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial que se estrelló durante el despegue en Puerto Leguízamo, Putumayo. Foto: AFP

Sin embargo, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, lo contradijo porque informó, con documentos en mano, que en el 2021, en el gobierno de Iván Duque se contrató el mantenimiento PDM inspección mayor, del avión Hércules C - 130 1016, accidentado este lunes festivo en Puerto Leguizamo.

“El avión que ahora llaman ‘chatarra’ fue recibido a satisfacción por el gobierno Petro el 21 de diciembre de 2023. Ese mantenimiento le costó a los colombianos $11.558.969.000″, precisó Briceño.

Si el avión era “chatarra”, ¿por qué lo recibió la administración Petro?, es la pregunta que queda en el ambiente.

Soldados y rescatistas cerca de un Hércules de la Fuerza Aérea que emite humo espeso después de que el avión se estrellara durante el despegue en Puerto Leguizamo, Putumayo, el 23 de marzo de 2026 Foto: AFP

El gobierno de Iván Duque también dejó contratado el mismo mantenimiento PDM para el otro avión Hércules C-1301018 que costó $17.861.988.528. “Dicho avión ‘chatarra’ también fue recibido con su mantenimiento a satisfacción por el gobierno Petro el año pasado”.

Pero aún hay más. El gobierno de Gustavo Petro contrató el 27 de diciembre de 2024 por $20.000.000.000 el mantenimiento PDM del otro Hércules C - 130 1018 el cual debe ser entregado el 30 junio de 2026, según la última modificación.

“Aunque Gustavo Petro llame ahora ‘chatarra’ a estos aviones, para la Fuerza Aeroespacial, los Hércules C - 130 donados por el gobierno de Estados Unidos son elementos esenciales para las actividades de la entidad. Las ‘chatarras’ de Petro fueron siempre bien recibidas por la misma gente de Petro”, expresó Briceño.

El exministro de Defensa, Diego Molano, quien hizo parte de la administración de Iván Duque, no se quedó callado y reaccionó.

“El presidente Petro, como siempre, busca tergiversar la realidad, decir mentiras para evadir la responsabilidad de su gobierno. Este avión Hércules pertenece a un grupo de seis aviones que fueron negociados en un programa de cooperación con Estados Unidos, en los cuales ellos nos entregaban esos aviones después de una reparación inicial, y luego el gobierno colombiano asumía el total de overhaul y mantenimiento de esos aviones para su operación futura”, aseguró.

Diego Molano, Gustavo Petro accidente de avión Hércules en Putumayo Foto: SEMANA

Y siguió: “El gobierno del presidente Duque recibió tres de estos Hércules, y los otros tres los recibió el gobierno Petro. Entonces, aquí no hay ninguna compra, es un programa de cooperación de un paquete de seis que, de hecho, pues recibimos nosotros tres y pusimos en operación, y los otros tres los recibió entre el presidente Petro”.

Molano dijo que está claro “que aquí el problema no está en esa discusión del avión, sino en lo de fondo, aquí lo que sucede es que el gobierno de Gustavo Petro ha venido incrementando el presupuesto de funcionamiento, pero a las Fuerzas Militares les ha reducido el presupuesto de inversión y eso es muy grave, porque cuando se reduce y se baja el presupuesto de inversión, lo que hace es reducir el los mantenimientos estratégicos, se reduce el reemplazo de aviones, se reducen las horas de vuelo y eso tiene efectos, por supuesto, de la operación”.