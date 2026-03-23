🔴 EN VIVO | Accidente de avión Hércules de la FAC: disponen de tres aeronaves especializadas para el traslado de los heridos

Un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se accidentó en la mañana de este lunes, 23 de marzo, con más de 110 personas abordo.

Se reporta accidente de un avión Hércules de la FAC con 100 personas a bordo, en Puerto Leguízamo

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el accidente se presentó mientras despegaba la aeronave de Puerto Leguízamo.

Así se observa en un video que circula por las redes sociales, difundido por un habitante del municipio de Puerto Leguízamo, una pequeña población de unas 32 mil personas en el sur del país.

“Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo)”, afirmó Sánchez en la red social X.

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