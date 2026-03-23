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🔴 EN VIVO | Accidente de avión Hércules de la FAC: disponen de tres aeronaves especializadas para el traslado de los heridos

La Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó que las Fuerzas Militares se encuentran desplegadas en el lugar de la tragedia atendiendo la emergencia.

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Redacción Nación
23 de marzo de 2026, 12:48 p. m.

Un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) se accidentó en la mañana de este lunes, 23 de marzo, con más de 110 personas abordo.

Se reporta accidente de un avión Hércules de la FAC con 100 personas a bordo, en Puerto Leguízamo

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el accidente se presentó mientras despegaba la aeronave de Puerto Leguízamo.

Así se observa en un video que circula por las redes sociales, difundido por un habitante del municipio de Puerto Leguízamo, una pequeña población de unas 32 mil personas en el sur del país.

“Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo)”, afirmó Sánchez en la red social X.

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Fuerza Aérea dispuso de varias aeronaves para el traslado de los heridos

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Presidente Gustavo Petro entrega nuevo balance

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2:00 p.m.

Heridos serán trasladado al Hospital Militar en Bogotá

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1:50 p.m.

Procuraduría interviene en PMU instalado por accidente de avión de la FAC

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1:40 p.m.

Fiscalía Penal Militar abre indagación tras accidente

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Fuerza Aérea dispuso de varias aeronaves para el traslado de los heridos

“En atención a esta lamentable situación, la FAC dispuso de las siguientes aeronaves: King Air medicalizado, C-130 con capacidad para 50 camillas, C-295 con 24 camillas, un helicóptero UH-60 medicalizado y una comisión de médicos para la atención de los heridos”, informó el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López.

Así mismo, la División de Aviación de Asalto Aéreo dispuso de tres aeronaves adicionales para apoyar las labores de evacuación, mientras que hombres de la Fuerza Naval del Amazonas apoyan las labores de rescate en a zona.

2:10 p.m.

Presidente Gustavo Petro entrega nuevo balance

Hasta el momento hubo 77 heridos en el hospital, un muerto, 43 personas por establecer su estado. Aún no se conoce las causas del accidente del avión Hércules. Fuerza a las familias de los soldados jóvenes de la Patria”, señaló el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

2:00 p.m.

Heridos serán trasladado al Hospital Militar en Bogotá

El Hospital Central Militar en Bogotá recibirá a gran parte de los heridos del accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ocurrido en la mañana de este lunes en Puerto Leguízamo, Putumayo.

El rector le otorgó un incentivo a su hijo como jefe de residentes en el Hospital Militar, donde aseguraron que no cumplió con las horas establecidas.
El Hospital Militar en Bogotá recibirá heridos del accidente aéreo en Putumayo. Foto: Esteban Vega La-Rotta
1:50 p.m.

Procuraduría interviene en PMU instalado por accidente de avión de la FAC

La Regional de Putumayo interviene en el Puesto de Mando Unificado departamental instalado en Mocoa, para atender la emergencia por el accidente de un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, informó la Procuraduría General de la Nación.

“Desde el PMU se están coordinando las acciones de primeros auxilios a los ocupantes de la aeronave, así como se garantizar el traslado de medicamentos y equipos médicos desde Mocoa hasta el sitio donde cayó el avión, y retirar del lugar a los uniformados heridos en el menor tiempo posible”, señaló la entidad.

1:40 p.m.

Fiscalía Penal Militar abre indagación tras accidente

La Fiscalía Penal Militar lamentó el accidente aéreo ocurrido en Puerto Leguizamo, Putumayo, y manifestó su solidaridad con las personas afectadas. Además, anunció medidas para esclarecer los hechos.

“Entre las acciones adelantadas, la Delegada 24102 de Conocimiento ha iniciado la correspondiente indagación para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente de la aeronave C-130 perteneciente a la Fuerza Aeroespacial Colombiana”, señaló.

1:25 p.m.

La candidata presidencial Paloma Valencia se pronuncia por el accidente

“Desde el corazón lamento el accidente del avión Hércules que ha puesto en vilo la vida de muchos de nuestros soldados. A sus familias les envío toda mi solidaridad. Exijo una investigación transparente: no se puede seguir poniendo en riesgo su vida”, señaló la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.

1:10 p.m.

Alcalde de Medellín se pronunció por el accidente

“Que dolor la muerte de nuestros soldados. Solidaridad con su familias”, escribió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez en su cuenta de X.

12:50 p.m.

Se conoce primer balance preliminar del accidente

El general Carlos Fernando Silva Rueda, comandante de la FAC, entregó un balance preliminar del accidente del avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo. Informó que en el avión viajaban 114 pasajeros y 11 tripulantes.

“En este momento sabemos que hay 48 heridos que ya han sido rescatados, es una cifra preliminar. Todos ellos están en centros asistenciales de Puerto Leguízamo”, informó.

12:40 p:m.

MinInterior lamentó accidente del avión Hércules

“Perplejo y triste con la información de que se estrelló una avión Hércules de la Fuerza Aérea en Puerto Leguízamo. Rezo por las familias de las víctimas. Pendiente de los sobrevivientes. Dios mío!”, escribió el ministro del Interior, Armando Benedetti, en su cuenta de X.

12:10 p.m.

Se conoce video del momento exacto del accidente del avión

Se conoció un video captado por un habitante del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que se observa la terrible caída del avión. Allí se observa como el avión despega, pero al poco tiempo empieza su caída.

Video: este es el momento exacto del accidente del avión Hércules de la FAC en Puerto Leguízamo, en Putumayo
12:00 p.m.

Se pronuncia el Comandante general de las Fuerzas Militares

“Atravesamos un momento de profundo dolor para nuestras Fuerzas Militares y para todo el país. El accidente presentado en Puerto Leguízamo nos enluta y nos exige a actuar con total responsabilidad, humanidad y transparencia”, señaló el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López.

Y agregó: “Desde el primer momento se dispuso el despliegue de todas nuestras capacidades para asegurar el área, atender a los afectados y acompañar a sus familias. En medio de esta situación, agradezco la solidaridad de la comunidad y el trabajo articulado de todas las instituciones.

11:15 a.m.

Se conocen videos de la magnitud de la tragedia

A través de las redes sociales, se han conocido videos e imágenes que muestran de forma impactante la escena: fuego y humo es lo único que se ve en el sitio.

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