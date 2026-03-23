Hay consternación en Colombia por la caída de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que transportaba a más de 100 personas.

El hecho ocurrió en la mañana de este lunes, 23 de marzo, en el municipio de Puerto Leguízamo, una pequeña población de unas 32 mil personas en el sur del país.

“Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública”, afirmó en la red social X el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

Impactantes videos muestran cómo quedó el avión de la FAC tras trágico accidente en Putumayo: fuego, humo, muerte y tristeza

“Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro. Se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente”, agregó el funcionario.

“Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial”, expresó.

Se conocen las primeras imágenes de los momentos cuando los pobladores y oficiales del ejercito salen a socorrer a los heridos del accidente aéreo en el Putumayo, este lunes 23 de marzo de 2026. Foto: Pantallazo de videos en redes sociales

Tras lo sucedido, se han empezado a conocer imágenes del entorno donde cayó el Hércules. Algunas muestran a lugareños transportando a los militares como pasajeros en sus motos rumbo al hospital local, una unidad médica de primer nivel que cuenta con la capacidad de atención más limitada en Colombia.

Entre esas imágenes, SEMANA conoció un video captado por un lugareño en el que se observa la terrible caída del avión.

Hacia el mediodía de este lunes, las autoridades aún no han brindado un dato oficial sobre el número de ocupantes de la aeronave, ni sobre heridos o víctimas mortales.

El hecho ha provocado la reacción no solo de autoridades locales, regionales y nacionales, sino también de la prensa internacional, que ha informado sobre este trágico suceso.

Incluso el presidente Gustavo Petro se pronunció en la red social X, escribiendo:

La renovación del armamento de las Fuerzas Militares es una decisión de mi presidencia desde hace años. Las dificultades burocráticas en la administración militar no han permitido realizar el Conpes/confis desde hace un año que lo pedí. Si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de este reto, deben ser retirados.

No daré más tiempos, es la vida de los jóvenes la que se pone en juego. Por eso, contra viento y marea, modernicé la flota estratégica aérea y he pedido la compra inmediata de helicópteros y aviones de carga y tropa para ampliar la capacidad de transporte y movilidad de tropas en regiones casi extinguidas por el insuceso de los helicópteros rusos, hoy vetados. La directora de Planeación con el ministro de Defensa deben reunirse conmigo para aprobar el Conpes de la compra de armamento, comenzando con los antidrones, que se financiará con vigencias futuras como proyecto estratégico.

Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido. Contrario a las informaciones de prensa, la fuerza militar viene perdiendo capacidad desde hace quince años, y mi decisión ha sido modernizar por completo su armamento: antidrones, fusiles hechos en Colombia, vehículos con blindaje nacional, flota Gripen estratégica, helicópteros para profundizar ataques, helicópteros y aviones de carga y tropa de gran tamaño.