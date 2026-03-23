Impactantes videos muestran cómo quedó el avión de la FAC tras trágico accidente en Putumayo: fuego, humo, muerte y tristeza

Tristeza es lo que se vive en estos momentos en el municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, tras el terrible accidente de una avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

Se reporta accidente de un avión Hércules de la FAC con 100 personas a bordo, en Puerto Leguízamo

En la aeronave viajaban más 100 personas, se habla de que a bordo iban dos pelotones del Ejército, cuando lamentablemente se presentó el siniestro.

A través de las redes sociales, se han conocido videos e imágenes que muestran de forma impactante la escena: fuego y humo es lo único que se ve en el sitio.

Al parecer, poco después de que se ocurriera el siniestro, la aeronave estalló y las llamas se comenzaron a apoderar del sitio. En uno de los audiovisuales se observa que la aeronave quedó totalmente destruida y, poco a poco, consumida por el fuego.

De hecho, una gran columna se alcanza a divisar desde varias zonas del municipio, tal y como lo dejan en evidencia otros videos que rápidamente se han hecho virales.

Las autoridades ya se encuentran en la zona adelantando las respectivas labores de ayuda. Hasta el momento, no se ha confirmado la cifra de posibles muertos, pero pueden ser bastantes, debido a que al interior del avión viajaban más de 100 personas.

A pesar de la tristeza y zozobra que se vive en estos momentos en ese punto del departamento de Putumayo, la situación también ha sacado a relucir la solidaridad de algunos de los habitantes y campesinos.

En otros audiovisuales se ha evidenciado la forma en la que la comunidad, con ayuda de sus motos, está evacuando a algunos de los militares que se salvaron y que se encuentran heridos.

Los habitantes los están llevando a sitios donde se Se encuentran a salvo y están recibiendo la respectiva atención médica. Según se ha conocido, algunos de los uniformados lograron salir de la aeronave pocos segundos antes de que esta explotara y las llamas comenzaran a crecer.

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Por el momento, no se tiene una cifra exacta de personas muertas o heridas, las Fuerzas Militares ya se están desplegando en la zona y atendiendo la emergencia.

Se espera que, con el pasar de las horas, se conozca más información acerca de lo ocurrido, ya que tampoco se saben las causas exactas por las que se produjo el terrible siniestro que hoy genera luto en todo el país.