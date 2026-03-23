ELN anunció el levantamiento del paro armado en Chocó: persiste el miedo a las confrontaciones

El ELN anunció este lunes, 23 de marzo, el levantamiento del paro armado que decretó desde el pasado 17 de marzo para los habitantes de las inmediaciones de los ríos Docampadó, Ijuá y Orpúa, en el Bajo Baudó, Chocó.

ELN arremete nuevamente contra Chocó: atacaron con drones una estación de Policía y decretaron un paro armado en el Bajo Baudó

La información la confirmó la Defensoría del Pueblo, que a través de sus redes sociales informó que el grupo criminal había anunciado el fin del paro armado, que fue criticado desde varios sectores del país.

Así mismo, le hizo un llamado al grupo subversivo a “cesar esta práctica”, así como los confinamientos, incluso parciales, que se han vuelto muy recurrentes en esta región del país.

“Su deber es respetar plenamente el derecho internacional humanitario (DIH) y mantener a las comunidades al margen de las hostilidades”, señaló la Defensoría del Pueblo al referirse sobre los paros armados decretados.

La entidad insistió que “el territorio no les pertenece: pertenece a las comunidades, en especial a los pueblos étnicos, cuya autonomía debe ser respetada y garantizada, con el apoyo de las autoridades locales y nacionales, para que puedan vivir en libertad”.

La Defensoría del Pueblo señaló que pese a que se levantó el paro armado, la comunidad del Bajo Baudó sigue con “miedo” en medio de las confrontaciones y presiones tanto del ELN como del Clan del Golfo.

“Persisten las consecuencias de varios días sin acceso a bienes y servicios básicos, la interrupción de la asistencia escolar de niñas y niños, y la vulneración de los derechos territoriales de comunidades afrodescendientes e indígenas”, resaltó la entidad.

El ente de control, a cargo de la defensora Iris Marín, instó al ELN “a cesar la estigmatización de las autoridades públicas, establecidas por la institucionalidad democrática para proteger y garantizar los derechos de la población”.