Las acciones violentas por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) no se detienen en varias regiones de Colombia. La noche del martes, 24 de marzo, una integrante de la Policía Nacional en el municipio de Curumaní, en Cesar, terminó baleado en medio de lo que sería un plan pistola que habría sido ordenado por el ELN en esta zona del país.

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Se trata de la patrullera Soraya Montoya, quien recibió un disparo en su rostro, por lo que la trasladaron hasta un centro asistencial cercano, pero por la gravedad de la herida la remitieron a la Clínica Santa Isabel de Valledupar, donde está bajo estricto cuido de los médicos.

Patrullera Soraya Montoya, quien recibió un disparo en su rostro. Foto: Suministrado a SEMANA.

De acuerdo con la información que se ha conocido, el ataque armado ocurrió en las inmediaciones de la Alcaldía por parte de dos hombres que se movilizaban en una motocicleta; el parrillero sacó un arma y disparó contra la patrulla policial.

Ante este hecho, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, dijo que se encuentran adelantando las respectivas verificaciones con el fin de determinar si se trató o no de un plan pistola por parte de esta guerrilla.

Asimismo, el funcionario señaló que descartan que se pueda tratar de una retaliación por constantes operativos que vienen adelantando en contra de los ilegales en el Cesar.

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Guerrilleros del ELN. Foto: AFP

Un equipo especial de la Policía Nacional se encuentra analizando cámaras de seguridad de la zona con el fin de poder establecer la plena identidad de los responsables de este ataque armado que causó pánico entre la población. Los investigadores judiciales también se encuentran recopilando los testimonios de los testigos presenciales de este acto violento.

SEMANA conoció que los operativos de control por parte de la Policía y otros integrantes de la Fuerza Pública fueron intensificados en esta zona del Cesar con el fin de evitar nuevos hechos que lamentar.