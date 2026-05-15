“Se movió durísimo”: temblor en Venezuela sacudió con fuerza a Valledupar y generó alarmas

Un fuerte temblor volvió a encender las alarmas en la tarde de este viernes, 15 de mayo, luego de que un sismo de magnitud 4.2 sacudiera la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela y fuera sentido con fuerza en varias regiones del Cesar, especialmente en Valledupar.

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De acuerdo con el boletín preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico se registró sobre las 6:21 p. m., tuvo una profundidad superficial de 9 kilómetros y su epicentro fue localizado en territorio venezolano, muy cerca de la frontera con Colombia.

Aunque el epicentro ocurrió fuera del país, numerosos habitantes de Valledupar aseguraron en redes sociales que el movimiento “se sintió duro” y tomó por sorpresa a quienes se encontraban en viviendas, edificios y establecimientos comerciales.

“Se movió durísimo”; “pensé que era un camión”; “todo vibró por unos segundos”; “sí se sintió fuerte en Valledupar”, fueron algunas de las reacciones que comenzaron a circular minutos después del sismo.

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El movimiento también habría sido percibido en otros municipios del Cesar y zonas cercanas del norte del país debido a que la profundidad del evento fue considerada superficial, característica que suele hacer más perceptibles los temblores.

El Servicio Geológico Colombiano publicó el mapa preliminar del sismo e invitó a los ciudadanos a reportar si sintieron el movimiento a través de la plataforma Sismo Sentido.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas heridas ni daños materiales relacionados con el temblor. Sin embargo, organismos de gestión del riesgo continúan monitoreando la situación para establecer si hubo afectaciones en sectores cercanos a la frontera.

Colombia es uno de los países con mayor actividad sísmica en la región debido a su ubicación sobre varias placas tectónicas, razón por la que movimientos como este suelen sentirse en diferentes departamentos del territorio nacional y generar preocupación ciudadana.