En el marco del inicio del Festival Vallenato 2026, la empresa de servicios públicos Emdupar emitió una advertencia urgente a los habitantes y visitantes de Valledupar por posibles afectaciones en el servicio de agua potable durante los próximos días.

La entidad explicó que el incremento de las lluvias en la cuenca alta del río Guatapurí elevó el riesgo de emergencias operativas en el sistema de captación y tratamiento del agua, por lo que se generarían bajas presiones e incluso interrupciones temporales del servicio en varios sectores de la ciudad.

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El río Guatapurí es la principal fuente hídrica de Valledupar y, ante las condiciones climáticas de los últimos días, ha aumentado considerablemente la turbiedad.

La turbiedad es la pérdida de transparencia del agua debido a la presencia de partículas en suspensión. Este fenómeno ocurre cuando las lluvias arrastran sedimentos y material vegetal hacia el afluente, dificultando los procesos de potabilización en las plantas de tratamiento.

Es por esto que Emdupar pidió a la ciudadanía tomar las siguientes medidas preventivas:

Almacenar agua en tanques y recipientes limpios

Hacer uso racional del recurso

Evitar desperdicios innecesarios

Mantener reservas para necesidades básicas

La entidad hace el llamado de no almacenar agua desmedidamente. Foto: www.americatv.com

Monitoreo de diferentes entidades

Emdupar aseguró que mantiene monitoreo permanente sobre el comportamiento del río Guatapurí y trabaja para garantizar la continuidad del servicio durante el festival.

En caso de presentarse una afectación mayor en la calidad del agua captada, podrían implementarse medidas operativas adicionales para proteger la infraestructura y garantizar el abastecimiento prioritario.

El contraste de climas en la ciudad genera diferentes alertas con el mismo servicio. Ante las fuertes lluvias, se mantiene vigilancia sobre posibles crecientes súbitas en afluentes como el Guatapurí, Badillo y Sororia, deslizamientos y afectaciones en la movilidad.

Mientras que el calor intenso que caracteriza a Valledupar también genera alertas. Por lo general, se superan los 36 grados en algunos momentos del día, lo que incrementa el consumo de agua en la ciudad, justo cuando el sistema enfrenta mayores desafíos.

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La ciudadanía tiene la esperanza de que no se afecte el festival por el clima. Foto: Tomado de festivalvallenato.com - A.P.I.

La alerta llega justo cuando miles de personas participan en desfiles de piloneras, concursos de acordeón y eventos masivos del festival.

Las autoridades recomendaron a asistentes y comerciantes mantenerse atentos a los reportes oficiales y prepararse ante posibles cambios climáticos repentinos durante las actividades al aire libre.

La sugerencia para los asistentes al festival es mantenerse hidratados, usar racionalmente el agua y seguir los reportes oficiales sobre posibles cambios en el servicio.