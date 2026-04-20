¿Cuáles son los días cívicos en Valledupar por el Festival Vallenato 2026? Esta es la decisión de la Alcaldía

Valledupar se prepara para su transformación anual. La capital del Cesar dejará de lado la rutina administrativa para convertirse, una vez más, en el epicentro cultural de Colombia.

Festival Vallenato 2026: la regla que obliga a los acordeoneros a no repetir canciones

A través del Decreto 0277 del 16 de abril de 2026, el alcalde del municipio, Ernesto Orozco Durán, declaró como días cívicos el miércoles 29 y el jueves 30 de abril.

Durante estas dos fechas no habrá actividades laborales ni atención al público en las dependencias de la Alcaldía de Valledupar.

El objetivo es que la comunidad pueda participar activamente en el inicio y desarrollo de la versión 59 del Festival de la Leyenda Vallenata.

Se busca que los funcionarios puedan participar activamente del Festival de la Leyenda Vallenata. Foto: León Darío Peláez

Servicios que no se detienen

A pesar de la declaratoria, la ciudad no quedará desatendida. El decreto establece que ciertos sectores estratégicos deben garantizar la continuidad de sus servicios por la naturaleza de sus funciones.

Las áreas que operarán con normalidad incluyen:

Salud y Emergencias : Servicios vinculados a la atención de urgencias y prevención de desastres.

: Servicios vinculados a la atención de urgencias y prevención de desastres. Seguridad y Convivencia : Tránsito, movilidad y la Fuerza Pública para mantener el orden durante la festividad.

: Tránsito, movilidad y la Fuerza Pública para mantener el orden durante la festividad. Administración: Funcionarios responsables de Hacienda Pública, Planeación y procesos contractuales inaplazables.

El valor de un patrimonio vivo

El Festival de la Leyenda Vallenata es mucho más que una fiesta, es un bien inmaterial y cultural de la humanidad reconocido por la Unesco.

El decreto municipal resalta que este evento es el máximo escenario para resaltar los cuatro aires típicos de la región: paseo, merengue, son y puya.

La programación oficial, que cobra fuerza durante los días cívicos, recibirá a acordeoneros de todo el país en diversas categorías: ‘Profesional’, ‘Aficionado’, ‘Juvenil’, ‘Infantil’, ‘Acordeonera Mayor’ y ‘Menor’.

Los asistentes podrán disfrutar de los duelos de piquería, la inspiración de la canción inédita y el tradicional desfile de piloneras, eventos que culminarán con la esperada elección del Rey Vallenato 2026.

Esta edición rinde homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y El Binomio de Oro. Foto: Fundación Festival de la Leyenda Vallenata

Es importante resaltar que el Festival de la Leyenda Vallenata se ha convertido, a lo largo de su historia, en un motor de progreso para la región.

Diversos sectores se benefician económicamente de la llegada de un volumen de turistas que pretenden vivir una experiencia inolvidable en el festival vallenato más importante de toda Colombia.

Del mismo modo, este espectáculo ha permitido que se preserve el vallenato tradicional, así como el fortalecimiento del tejido social valduparense.