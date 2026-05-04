Tras aparecer en el Festival Vallenato, el cuestionado empresario Emilio Tapia se defiende: “Tengo derecho”

El cuestionado contratista Emilio Tapia, condenado por hechos de corrupción, emitió un comunicado luego de que se le viera en espacios sociales en el Festival Vallenato.

Su presencia en esa festividad, que congrega artistas, empresarios y políticos, fue revelada por la periodista Johana Fuentes.

“Anoche (1 de mayo), el corrupto Emilio Tapia estaba en la fiesta de Old Parr en el Festival Vallenato, con políticos, congresistas, periodistas, empresarios. Varios lo saludaban como si nada hubiera pasado, porque en este país no existe la sanción social ni la vergüenza“, dio a conocer la periodista.

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El cuestionado empresario se encuentra en libertad tras haber pagado una condena por el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá.

Luego de los cuestionamientos a su presencia en ese lugar, Tapia emitió un comunicado en el que aseguró que “el derecho penal en un Estado social y democrático de derecho no puede entenderse como un mecanismo de persecución perpetua, venganza o estigmatización indefinida de quienes han sido vinculados a un proceso judicial. La finalidad de la justicia también comprende la resocialización, el cumplimiento de las obligaciones impuestas y la posibilidad real de reconstruir un proyecto de vida dentro de la legalidad”.

Según Tapia, él ha respondido ante las autoridades y ha colaborado con la justicia.

Una nueva polémica se registró en relación con el polémico excontratista Emilio Tapia. Foto: Colprensa

“He comparecido ante las autoridades, he asumido las consecuencias jurídicas derivadas de mis acciones y omisiones; por ello, he cumplido con las obligaciones que me han sido exigidas por la administración de justicia. Asimismo, he colaborado y continuaré colaborando con las autoridades competentes en el esclarecimiento de otros hechos y conductas que resulten de interés para la justicia”, dijo.

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Por último, expresó que “como cualquier ciudadano, tengo derecho a desarrollar mi vida personal y familiar en condiciones de dignidad, tranquilidad y libertad, lo cual incluye participar en espacios sociales, recreativos y familiares sin que ello sea interpretado como una afrenta a la sociedad o motive campañas de señalamiento público”.

Emilio Tapia en La Picota, reseñado por el Inpec. Foto: Semana

Emilio Tapia, además de esa fiesta en el Festival Vallenato, ha sido visto en otros espacios con un robusto esquema de seguridad y en compañía de su esposa, la senadora Saray Robayo.