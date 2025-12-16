Suscribirse

Nación

Emilio Tapia vuelve a la libertad gracias a juez investigada por decisiones a favor del polémico contratista

La Comisión de Disciplina Judicial tiene dos investigaciones contra la funcionaria titular del Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla.

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 1:36 p. m.
EMILIO TAPIA
Emilio Tapia

SEMANA conoció que el polémico contratista Emilio Tapia volvió a la libertad por decisión de una juez que tiene dos investigaciones disciplinarias en su contra por las decisiones que ha tomado, presuntamente, para favorecer a uno de los hombres más cuestionados del país.

En desarrollo...

Emilio TapiaBarranquillaProcuraduríaComisión de disciplina judicial

