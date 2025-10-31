Capturan a Emilio Tapia, el corrupto contratista, tras la orden de un juez por el ‘carrusel de contratos’

El polémico contratista condenado por corrupción, en dos grandes escándalos, fue notificado de una orden de captura que emitió un juez por considerar que, después de años de tener la libertad condicional, no ha dado muestras de arrepentimiento y no se ha logrado resocializar.

De acuerdo con fuentes de la Policía, Tapia se entregó en las últimas horas y los uniformados lo capturaron en cumplimiento de la orden del juez. Se espera que en las próximas horas sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiere.

Un juez ordenó enviar de nuevo a prisión a Emilio Tapia, condenado por el carrusel de contratos y Centros Poblados. Advierten que es “proclive a delinquir” y no logró resocializarse. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/mP86InLSel — Revista Semana (@RevistaSemana) October 10, 2025

La decisión de capturarlo se conoció luego de que el juez de ejecución de penas, en el caso que dejó condenado a Emilio Tapia por el ‘carrusel de contratos’ de Bogotá, consideró que los presupuestos legales para permitirle al contratista continuar en libertad condicional no se estaban cumpliendo.

Tapia no mostró buen comportamiento y, en lugar de reparar a la Nación por el daño causado con ese megaescándalo de corrupción, terminó metido en otro vergonzoso capítulo: el caso conocido como Centros Poblados, donde también resultó condenado luego de aceptar su responsabilidad.

Para el juez, Emilio Tapia, a pesar de reconocer responsabilidad, no logró resocializarse, compromiso para obtener la libertad condicional, un beneficio para los condenados que han pagado parte de la pena y donde se supone deben demostrar buen comportamiento, que en el caso de Tapia no ocurrió.

“Porque reiteró sus comportamientos delictuales, de manera que ahora no puede emitirse un pronóstico fundado acerca de que el tiempo que ha cumplido en privación efectiva de la libertad es suficiente para concluir que no debe seguirse adelante con el tratamiento resocializador. Las muestras que ha dado el sentenciado son contrarias a ello”, dice el juez.

Incluso, advirtió el juez, Emilio Tapia es proclive a delinquir y la prueba de ello es que mientras disfrutaba de la libertad condicional, luego de la condena por el ‘carrusel de contratos’, se incluyó en otro escándalo y allí también aceptó cargos, pero en criterio del juez, eso no es suficiente.

“Debe decirse que la ejecutoria de los fallos no indica que su propensión a delinquir sea desestimada y que no deba evaluarse como parte de su personalidad, pues, de todas formas, sigue siendo un reflejo de su modo de actuar en sociedad, de su carencia de frenos inhibitorios para transgredir el ordenamiento jurídico”, señala la decisión.

Celda de Emilio Tapia en La Picota | Foto: Contraloría