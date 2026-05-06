Emilio Tapia se puso bravo cuando le dijeron, en vivo, que se había robado plata de Centros Poblados: “Yo no he cogido un peso”

Emilio Tapia, condenado por hechos de corrupción, reapareció nuevamente en medio del Festival Vallenato y desató muchas reacciones en las redes sociales.

Así fue visto el corrupto empresario Emilio Tapia disfrutando del Festival Vallenato en Valledupar

Al cuestionado contratista se le ve en un video disfrutando de la fiesta de Old Parr junto a políticos, congresistas, periodistas y empresarios, según comentó la periodista Johana Fuentes.

Tras lo mucho que se dijo, Tapia emitió un comunicado en el que pidió que se le respete su vida privada, pero también habló en la emisora Blu Radio. “Yo llegué por una invitación de mi señora. (...) En la fiesta no sucedió absolutamente nada”, comentó.

El momento que más llamó la atención fue cuando se refirió a lo ocurrido con Centro Poblados, ya que aseguró que los “hechos reales” no se conocen y que a él le tocó “asumir la responsabilidad” fue por una omisión y no por acción.

En ese sentido, afirmó que nunca hubo una intención de parte suya y, por lo mismo, comentó que no se robó ningún dinero. “Usted no puede decir que yo me robé 70 mil millones porque la Contraloría es la entidad idónea para establecer eso”, señaló.

“Ellos determinaron que no hubo un detrimento patrimonial y a la única persona que exoneraron de la responsabilidad fue a mí. (...) No puedo permitir que sigan diciendo que mentiras y calumnias”, añadió.

El contratista mencionó que tener las dos condenas no quiere decir que se robó los 70 mil millones de pesos. De hecho, apuntó que ni siquiera lo intentó.

Tras aparecer en el Festival Vallenato, el cuestionado empresario Emilio Tapia se defiende: “Tengo derecho”

“No sea mentiroso y lo invitó a que estudie los expedientes judiciales y los lea. (...) Respéteme usted porque yo estoy acá tranquilo para responder”, le dijo a un periodista.

Tapia reiteró que la Contraloría lo exoneró de la responsabilidad fiscal de lo ocurrido. “En ningún momento yo me he robado algo y así quedó en los expedientes. Yo no me he cogido un peso que no me pertenece”, apuntó.

Sobre la plata que se comprometió a devolver, el contratista indicó que está cumpliendo el acuerdo tal y como se pactó, por lo que reiteró que en ningún momento ha robado dinero.

Además, explicó que la plata que hoy en día tiene está relacionado con su trabajo en el sector privado, más no con lo ocurrido con el sector público. “Son actividades que he desarrollado por más de 20 años”, expresó.

“Yo tomé la decisión de vida de no tener un solo negocio con el Estado. (...) No puedo y tampoco debo porque mi señora es parlamentaria”, complementó.