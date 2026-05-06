Videos muestran el caos y temor que se vivió en TransMilenio: encapuchados, peleas, desmanes y personas atrapadas en los buses

En plena hora pico y cuando miles de personas se desplazaban hacia sus hogares, unos sujetos encapuchados atacaron buses y estaciones de TransMilenio en Bogotá.

Alerta máxima en TransMilenio: advierten que hay un “plan del no pago” y con el que encapuchados se quieren tomar las estaciones

Todo se dio en medio de unas protestas que se llevaban a cabo en la Universidad Pedagógica y que terminaron en fuertes disturbios, los cuales quedaron registrados en varios videos de testigos.

En las imágenes, que fueron difundidas en las redes sociales, se observa la forma en la que sujetos generaron desmanes entre la calle 76 y la calle 72. Esta situación ocasionó que se tuvieran que interrumpir los servicios, por lo que muchos quedaron represados en los buses y hasta los articulados se vieron obligados a hacer desvíos.

En uno de los videos se ve cuando varias personas generan destrozos en la estación, lanzan piedras, rompen los vidrios y hasta se llevan cosas del sitio. Poco a poco, el caos se fue apoderando de este punto de la capital del país.

Algunos otros, incluso, la emprendieron contra los buses que iban pasando en ese momento, los golpearon y escribieron grafitis en diferentes zonas, como en la parte delantera.

Además, varios buses del SITP se vieron también gravemente afectados, lo que puede derivar en la pérdida de cuantiosas sumas para el sistema.

En otro de los audiovisuales, que ha generado un gran rechazo, se ve el momento en el que el personal de seguridad de la estación de la Calle 76 se enfrenta de manera violenta a unos jóvenes.

TransMilenio se pronuncia tras violenta pelea entre usuarios y personal de vigilancia del servicio

Al parecer, la discusión se desató después de que uno de los protagonistas intentara ingresar sin pagar el pasaje. Esto habría ocasionado la respuesta de los vigilantes.

Poco a poco, la situación fue subiendo de tensión y todo escaló hasta la agresión física. De hecho, se ve a uno de los trabajadores protegiéndose y al mismo tiempo dando puños en contra de las personas que estaban allí.

El rector de la Universidad Pedagógica, Helberth Augusto Choachí, se pronunció para rechazar estas agresiones y confirmó que algunos estudiantes tuvieron que ser trasladados en ambulancia debido a las lesiones que sufrieron.

“TransMilenio debe investigar las acciones de un cuerpo civil que no tiene ninguna función de autoridad. (…) La respuesta no puede ser señalar, estigmatizar y criminalizar”, comentó.

A esto se le suma, además, que el concejal Juan David Quintero denunció que lo ocurrido contra el sistema de TransMilenio no se trataría de hechos aislados, sino de un “plan del no pago” y con el que encapuchados quieren tomarse las estaciones.