Caos en la movilidad de Bogotá este martes 5 de mayo de 2026: usuarios de TransMilenio afectados por manifestaciones

La jornada de este martes 5 de mayo registró un alto congestionamiento que impidió la movilidad en varios puntos de la ciudad de Bogotá. Esto, debido a múltiples manifestaciones y enfrentamientos.

Movilidad en Bogotá este martes 5 de mayo: se registran enfrentamientos entre la UNDMO y encapuchados a la altura de la Sergio Arboleda

Aunque bien los primeros casos se presentaron a inicios de la tarde, los hechos más notables ocurrieron durante la hora pico, tras la salida de varios ciudadanos de sus jornadas laborales para dirigirse a sus hogares.

Fue durante este periodo que la ciudad fue un espacio de bloqueos de movilidad ante varios grupos de manifestantes.

Por un lado, protestantes que se encontraban en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica comenzaron a realizar interrupciones en la movilidad de la calle 72, provocando que muchas rutas troncales que prestan sus servicios en la zona iniciaran desvíos.

Al tiempo, se registraron manifestantes en la carrera 2 con calle 28, en el Colegio Superior de Cundinamarca, que también modificaron el recorrido de las vías en el sector.

Ya en horas más tarde, los manifestantes que se encontraban en la Universidad Pedagógica se dirigieron hacia la calle 76. Los bloqueos realizados por manifestantes en la avenida Caracas fueron apenas uno de los percances de la jornada. Allí, un centenar de ciudadanos bloqueó por completo la zona, impidiendo la movilidad en el sector.

Esto provocó que miles de usuarios de TransMilenio se vieran afectados y tuvieran que disponer de otras alternativas para llegar a sus hogares.

Manifestantes se ubican en la Av. Caracas Foto: Secretaría de movilidad / Fotograma

En el último informe realizado por la empresa TransMilenio S.A., un total de 90.570 usuarios que usan los servicios de esta entidad resultaron afectados por los bloqueos.

Asimismo, se reportaron ciertos daños durante el transcurso de las movilizaciones, entre ellas la ruptura de vidrios en la carrera 15 con calle 74, daños en la caseta de Metro de la avenida Caracas con Calle 76, así como la intervención de cámaras en la estación y el hurto de extintores.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Bogotá, los manifestantes que se ubicaron en la Avenida Caracas realizaron una protesta ante los hechos de intolerancia que se presentaron en la calle 76 el pasado 4 de mayo de 2026, donde videos surgieron en redes sociales mostrando un enfrentamiento entre personal de TransMilenio y usuarios.

Además, se registraron enfrentamientos entre encapuchados y agentes de la UNDMO. Los hechos ocurrieron a la altura de la Universidad Sergio Arboleda, en la carrera 15 con calle 74, lo cual afectó el flujo vehicular de la zona.

Horas después se siguieron presentando casos que seguían impidiendo la movilidad en varios puntos, sobre todo en la calle 72, que permaneció con protestantes y con la presencia de los agentes de tránsito.

Sin embargo, ya hacia las ocho de la noche, se levantaron los cierres viales y se pudo restablecer la movilización en la zona.

En cuanto a la avenida Caracas, los buses de TransMilenio volvieron a retomar sus recorridos habituales desde las 8:14 p.m., finalizando de esta manera una nueva jornada de protestas en la ciudad de Bogotá.