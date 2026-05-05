Escaló situación en la Universidad Nacional: aparecen afiches contra Petro, Juliana Guerrero y la constituyente universitaria

No para la polémica después de que se conociera que el Gobierno del presidente Gustavo Petro estaría impulsando un cambio en los estatutos de la Universidad Nacional para que los estudiantes elijan al rector y otros funcionarios.

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Horas después de que todo saliera a la luz, tal parece que algunas de las personas que hacen parte de la institución no están conformes y mostraron su desacuerdo; lo hicieron a través de unos carteles que aparecieron pegados en distintas zonas del lugar.

En una pancarta se puede leer: “No queremos esta constituyente”, dejando en claro que no están conformes con lo que estaría buscando el jefe de Estado y su Ejecutivo.

Además, las críticas también se han hecho contra el Pacto Histórico, al que han calificado como “Pacto Hampónico”. De hecho, algunos de los afiches fueron pegados en el edificio de Artes, el cual será inaugurado por Petro.

Sumado a esto, también han aparecido pancartas en contra de Juliana Guerrero, quien ha sido señalada como la mujer más poderosa del Gobierno pese a las polémicas en las que ha estado involucrada.

En una se observa la foto de la joven y en la parte inferior hay un texto que dice: "Se ha burlado de la educación pública, gratuita y de calidad en Colombia“.

"No queremos esta constituyente así, la Universidad Nacional se respeta“, señala otro de los afiches.

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Pero hay uno que es quizás el más directo de todos en contra del objetivo del Gobierno de cambiar los estatutos: "El consejo nacional universitario no debe aprobar la reforma al estatuto general, si lo hacen, será muy tarde“.

En otro de los afiches y que ha desatado controverisa, aparece el presidente Petro manejando unas marionetas y, según se observa, uno de estos es Leopoldo Múnera.

“¿Se van a robar la Universidad Nacional como se robaron la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)?”, se lee.

Por el momento, parece que todavía queda mucha tela por cortar en este asunto y resta esperar para ver cómo terminará y si el Gobierno logra su objetivo.