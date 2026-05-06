Petro reaccionó a carteles pegados en la Universidad Nacional y contó lo que hicieron estudiantes cuando llegó: “No pudieron frenar”

El presidente Gustavo Petro reaccionó a los carteles en su contra que fueron pegados en la Universidad Nacional, donde inauguró la Facultad de Bellas Artes este martes, 5 de mayo.

Gustavo Petro habló desde la Universidad Nacional en medio de un escenario de máxima tensión: “Saboteados muchas veces”

Poco antes de la presencia del jefe de Estado, en la institución se pegaron afiches con duras críticas en su contra y de su gobierno. En uno, por ejemplo, aparece él dirigiendo a unas marionetas y se lee: “¿Se van a robar la universidad como se robaron la UNGRD?”.

Por lo mismo, hubo un clima de mucha tensión antes de que el máximo mandatario llegara a la Nacional. Sin embargo, según dijo el propio Petro, la situación fue diferente a la que se esperaba.

A través de su cuenta de X, el mandatario reaccionó a los carteles y, después de realizar la visita, dijo: “Los cartelitos, presumiblemente del rector, amigo de Paloma Valencia y de una congresista, no pudieron frenar mi entrada”.

El presidente sostuvo que pudo entregar la facultad con normalidad y destacó, además, que la misma tuvo un costo de 70.000 millones y allí podrán estudiar más de 3.000 jóvenes.

En otro mensaje, Petro contó lo que supuestamente hicieron los estudiantes en medio del evento: “Fui a la universidad a entregar la facultad de Bellas Artes en medio del aplauso de miles de estudiantes”.

Además, el jefe de Estado publicó un video en el que se observa el momento en el que varios jóvenes estaban oyendo sus palabras y hasta arengaban su nombre como señal de apoyo.

Escaló situación en la Universidad Nacional: aparecen afiches contra Petro, Juliana Guerrero y la constituyente universitaria

“Para los medios de prensa colombiana, aquí les muestro cómo me recibieron en la Universidad Nacional”, expresó.

No obstante, en los comentarios de las publicaciones hubo personas que se identificaron como miembros de esta institución y le lanzaron fuertes críticas al mandatario.

Igualmente, afirmaron que están de acuerdo con los carteles que aparecieron en su contra y dejaron en claro que no quieren que se cambien los estatutos para que los estudiantes puedan elegir al rector y otros funcionarios.