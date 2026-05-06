MinCiencias alerta de presuntas irregularidades por $540.000 millones en programa de crédito beca en Colfuturo

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) anunció que radicó ante los organismos de control una denuncia para que se investigue el programa Crédito Beca, con el cual se financia la educación de colombianos que buscan tener esa oportunidad en el exterior. La operación del programa y los recursos están a cargo de Colfuturo.

Según informó la entidad, se habrían identificado hallazgos por más de 540.000 millones de pesos que fueron trasladados al programa sobre los que hay dudas.

La información fue encontrada luego de una revisión que fue adelantada por la Dirección de Gestión de Recursos para la CTel con base en la información reportada por Colfuturo entre febrero y marzo de 2026.

Yesenia Olaya es la ministra de Ciencia. Foto: MINCIENCIAS

Gracias a los registros del ministerio y los extractos bancarios se permitieron identificar estos hallazgos.

“La revisión de la gestión financiera de los recursos públicos transferidos por MinCiencias a Colfuturo en el marco de los convenios de cooperación evidenció un conjunto articulado de debilidades que pueden comprometer la transparencia, la eficiencia y el control sobre el patrimonio público”, alertaron desde el MinCiencias.

En medio de las investigaciones adelantadas se encontró que entre 2009 y 2022 Colfuturo habría administrado los recursos del fondo sin que se hayan separado las cuentas por fondos propios, lo que habría llevado a que se distribuyeran los rendimientos financieros estimados por 4.800 millones de pesos “mediante un prorrateo interno no documentado ni reportado al ministerio”, afirmaron desde el MinCiencias.

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Además, mencionaron que en el periodo comprendido entre 2009 y 2016, en el que se gestionaron recursos por 247.025 millones de pesos a través del Convenio 624 de 2009, Colfuturo no habría entregado la documentación contable a pesar de que se había hecho ese requerimiento.

“Su afirmación de que no hubo excedentes de liquidez no cuenta con soporte verificable para MinCiencias”, agregaron desde esa cartera.

De otro lado, se encontró que la gestión de ese portafolio denotaría un deterioro progresivo, pues en el 2019 el 94 % de los recursos estaba generando rendimientos pero para diciembre de 2024 el 93 % de ese dinero permanecía inactivo en cuentas corrientes.

Uno de los dineros que generan dudas estarían en una cuenta en Panamá. Foto: Cortesía Maval Group.

Se encontró una cuenta con aproximadamente 7 millones de dólares que estuvieron estáticos durante más de un año, lo que habría llevado a que se dejaran de percibir unos 2.755 millones de pesos en el Banco de Bogotá de Miami.

“Al cierre de 2025, el 96 % del portafolio invertido —USD 26,6 millones, equivalentes a 99.938 millones de pesos— se encontraba concentrado en depósitos a término en tres entidades bancarias colombianas con operación en Panamá, jurisdicción incluida en listados internacionales de vigilancia tributaria y no referenciada en los convenios suscritos", aseguraron desde el ministerio.

Adicional a eso, entre los soportes se identificó un certificado de depósito a término en Davivienda Panamá por 144.000 dólares, que fue emitido a nombre de un bufete de servicios corporativos de ese país, sin que se haya podido establecer su relación con Colfuturo.

“La información financiera reportada presenta inconsistencias recurrentes: cifras expresadas indistintamente en pesos y dólares sin tasa de conversión, diferencias aritméticas, omisión del reporte de beneficiarios y rendimiento de cuatro años registrados en cero, no homogeneidad de moneda”, alertaron desde el propio Gobierno.