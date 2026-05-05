Tras afiches de Juliana Guerrero que aparecieron en la Universidad Nacional, ante visita de Petro, le reclaman al presidente: “Antojo y amaño”

La senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia, advirtió que el Gobierno estaría impulsando un cambio en los estatutos de la Universidad Nacional para que los estudiantes elijan al rector, vicerrectores y decanos.

“El Gobierno estaría impulsando un cambio en los estatutos de la Universidad Nacional para que los estudiantes elijan al rector, vicerrectores y decanos. ¿Esta es la jugada para hacer que Múnera vuelva a la Rectoría a impulsar la Constituyente de Petro-Cepeda después que les gané la demanda en el Consejo de Estado?“, se preguntó la senadora.

“En su afán por promover la Constituyente y hacerle campaña al Pacto Histórico, van a acabar la calidad de la mejor universidad del país. Garantizaremos la calidad de la educación desde el 7 de agosto”, puntualizó.

Es importante recordar que la candidata ganó una demanda en el Consejo de Estado, la cual pedía tumbar la elección de Múnera, por lo que asegura que con esta jugada estarían buscando que él vuelva a la rectoría y así promover la constituyente, sin importar si se sacrifica la calidad de la mejor universidad del país.

La controversia radica en que el rector es Ismael Peña y el Gobierno Petro pretende vuelva Leopoldo Múnera, muy cercano y afín al petrismo.

Tras un largo proceso judicial, el Consejo de Estado le devolvió el cargo a Ismael Peña, quien hoy se sostiene en su cargo, pese a la negativa del Gobierno Petro. En otras palabras, según la denuncia de Paloma Valencia: como el presidente Petro no pudo imponer rector petrista en la Universidad Nacional, ahora impulsa un cambio en los estatutos para sacar al rector actual y que el nuevo sea elegido por los estudiantes, muchos de ellos con afinidades a la izquierda política.

Valencia reveló el documento con la propuesta donde se lee claramente: “Las vicerrectorías de sede y los cargos semejantes en las sedes de presencia nacional deberán dejar de ser un cargo de libre nombramiento y remoción por parte de la rectoría. El cargo deberá ser resultado de un proceso de elección de la comunidad de la sede a través de un sistema de votación ponderado por estamentos que sea similar al que se elija para la rectoría”.

Este martes, 5 de mayo, el presidente Gustavo Petro visitará la Universidad Nacional, donde inaugurará el Bloque A, considerado un nuevo espacio para las artes en la institución académica. Y aprovechando esa visita, en el claustro colocaron pancartas de Juliana Guerrero y frases rechazando las intenciones del gobierno del presidente, Gustavo Petro: “¿Se van a robar la Universidad Nacional como se robaron la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)?”, se lee en una pancarta.

Por esa razón, el congresista Hernán Cadavid dijo, en El Debate, de SEMANA: “Lo que ha pasado con la instrumentalización de la educación durante estos años de gobierno es muy doloroso. Una cosa es procurar el funcionamiento de la universidad pública y otra es pretender la universidad ideologizada para los fines y propósitos de una militancia política, que eso es lo que ha sucedido en los últimos años. La instrumentalización de la universidad pública en Colombia, pero específicamente la Nacional. La han utilizado para las concentraciones de campesinos, de indígenas, de los sectores mineros, de lo que ellos pretenden como visión política y hay que decirles: la universidad, ni lo público, le pertenece al petrismo, le pertenece a lo público y eso es uno de los grandes problemas”.

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“Aquí lo que tiene que quedar como precedente es lo siguiente: no puede ser que cuando a uno no le gustan las reglas de juego de la democracia, lo que hace es revertirlas, cambiarlas, modificarlas y quedarse con ellas. Es decir, si el Gobierno no pudo lograr con la burocracia, con las mayorías, con lo que el país conoce de cómo tranzaron con sectores del Congreso, teniendo todo el margen y ni aún así pudieron aprobar las reformas, entonces resulta que si no me aprueban lo que yo quiero, monto un cambio a la Constitución”, agregó.

“Imagínese esto de aquí para adelante, o si hubiese sucedido, y a un gobierno no le aprueban un proyecto determinado y dice: ‘Ah, entonces cambio, quiero una nueva Constitución a mi antojo y mi amaño’. No hay un rasgo más característico de un déspota, de una dictadura. La dictadura no es solamente como las conocimos en los años previos a la segunda guerra, a la Primera y Segunda Guerra Mundial, o en las posguerras, no. Esto, desconocer las reglas democráticas son rasgos dictatoriales, de quienes se ufanaron y construyeron un discurso diciendo que protegían la Constitución y una vez llegaron al poder, lo único que han hecho es destruirla”, puntualizó.