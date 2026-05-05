Dicen en vivo por qué Iván Cepeda lee sus discursos: “Temeroso, miedoso”

El presidente Gustavo Petro pretende llevar convocar a Asamblea Nacional Constituyente a pocos meses de culminar su mandato.

Es por ello que el pasado 29 de abril, el presidente Petro hizo un llamado a través de X a quienes quieran apoyar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, aportando dinero.

Vocero del comité de la constituyente explicó para qué se utilizará el dinero que Petro pidió consignar: “Una platica necesaria”

“En esta cuenta legal de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyent, del comité; se puede hacer giros hasta por diez millones de pesos con número de cédula para apoyarla”, dijo el presidente Petro a través de X.

Sin embargo, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ha decidido desmarcarse de la idea del Gobierno Petro de una constituyente y se inclina más por la concertación nacional.

En medio de la polémica alrededor de una constituyente, Carlos Fernando Motoa, senador del partido Cambio Radical, dijo en El Debate de SEMANA por qué el candidato Cepeda evita hablar de esa convocatoria del Gobierno Petro y, además, el motivo por el que este acostumbra a leer sus discursos.

“Claramente, Cepeda no habla de una constituyente porque él es un hombre temeroso, miedoso. Por eso lee los discursos en cada intervención y sabe que hablar de una Asamblea Nacional Constituyente en el país, él como candidato, va a tener rechazo de muchos ciudadanos que hoy pueden identificarse con su proyecto político, porque está muy reciente todavía lo que ocurrió en Venezuela con el chavismo, o lo que hizo Correa en Ecuador, o lo que hizo Evo Morales en Bolivia“, dijo Motoa.

Y agregó: “Concentrar poderes y aplastar la oposición y cercenar el sistema de frenos y contrapesos. Hay que decirlo con claridad, insisto”.

Advierten el motivo por el que Iván Cepeda dice que una constituyente no es su prioridad: “Creen que la gente es tonta”

El congresista también afirmó en El Debate que, “claramente”, el Gobierno Petro está haciendo campaña a favor de Cepeda, al plantear una constituyente a pocos días de las elecciones.

“Claramente están en campaña y esta Constituyente es una arista más de lo que requieren para impulsar la campaña de Iván Cepeda”, aseveró Motoa.