¿Poder y recursos para los de la Constituyente? La resolución que despierta alertas

La Agencia Nacional de Tierras acaba de expedir una resolución con la que delimitó el Territorio Indígena de la Zona Norte Extrema de la Alta Guajira en el municipio de Uribia. Se trata de más de 257.000 hectáreas que quedarán bajo un régimen político-administrativo especial. La resolución deja listo el mapa jurídico para que un consejo indígena ejerza competencias de gobierno propio, tenga interlocución directa con el Estado y pueda administrar recursos públicos.

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La decisión encendió las alarmas en el departamento porque esa es precisamente la zona donde familiares de Armando Custodio Wouriyú, promotor y vocero de la asamblea constituyente impulsada por sectores del petrismo, han tenido una poderosa estructura indígena que ha recibido miles de millones de pesos en contratos: la Asociación Wayúu Araurayú, de la que su hermano Gustavo ha sido representante legal y uno de sus máximos líderes. La lupa estará puesta sobre el manejo de los recursos, que podría ser cercano al dirigente que está con Iván Cepeda.