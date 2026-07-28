Imitadora de Mon Laferte generó polémica en ‘Yo me llamo’: César Escola pidió ayuda

En el sexto capítulo de Yo me llamo, el programa de imitación del Canal Caracol, continuaron las audiciones y varios aspirantes a convertirse en el ‘doble perfecto’ se pararon en el escenario para intentar convencer a los jurados de ingresar a la escuela.

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En la edición de 2026, Amparo Grisales, Elder Dayán Díaz, César Escola y Aurelio Cheveroni tienen la tarea de escuchar a los participantes y darles recomendaciones con base en sus presentaciones.

Para la más reciente gala, los jurados analizaron la presentación de una mujer que quiso imitar a la cantante chilena Mon Laferte. Con la canción Tu falta de querer, se paró frente a las cámaras para demostrar su admiración por la artista.

Sin embargo, fue detenida por los jurados, quienes consideraron que, pese a la buena caracterización física, no logró alcanzar el tono de la artista y estuvo desafinada durante gran parte de su interpretación.

“Socorro”, dijo el maestro César Escola, mientras la imitadora intentaba llegar a las notas más altas de la canción.

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Por su parte, Amparo Grisales dio su opinión sobre la presentación y detalló cada uno de los aspectos que, a su juicio, la participante debía mejorar:

“Físicamente, el vestido y el peinado, los ojitos y la capa hacen que seas ella, pero te falta lo más importante: la voz. Mi amor, no lo lograste, imagínate. Ella es de un ‘afine’ y te fuiste por allá abajo. Cuando quisiste irte a donde se va ella, que es a la estratósfera, no lo hiciste”, dijo frente a las cámaras.

Finalmente, los cuatro jurados oprimieron el botón rojo, por lo que la participante quedó eliminada de la temporada.

Yo Me Llamo 2026. Foto: Tomado de redes sociales

Como era de esperarse, los televidentes también reaccionaron a la presentación de la imitadora de Mon Laferte y generaron conversación en la sección de comentarios.

“Perdón, pero eso fue un crimen acústico tremendo”; “Casi se me daña la barra de sonido con esos chillidos” y “Mon Laferte canta como los ángeles. Lamentablemente, la chica no se llama” son algunas de las palabras que se leen.