Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para el 29 de julio: sorpresas para los 12 signos

Walter Mercado, uno de los videntes y expertos en predicciones, continúa siendo una de las figuras con mayor credibilidad en el mundo de las energías, pese a que falleció en el año 2019, pues dejó en manos de sus familiares algunos escritos, con advertencias y recomendaciones para sus seguidores.

Para el miércoles 29 de julio, se revelaron algunas de las combinaciones que se llevarían el premio mayor en sorteos de chances y loterías.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Una idea inesperada podría marcar un antes y un después si se actúa con confianza. Rodearse de personas inspiradoras será clave para avanzar.

Números de la suerte: 11, 27 y 39.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Será un buen momento para considerar alternativas diferentes y adoptar estrategias más innovadoras. Un pequeño cambio podría generar grandes resultados.

Números de la suerte: 4, 18 y 33.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Una conversación inesperada o una nueva experiencia podría ofrecer la respuesta que se estaba buscando desde hace tiempo.

Números de la suerte: 9, 21 y 30.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Será una oportunidad para dejar atrás cargas del pasado y recuperar la tranquilidad interior.

Números de la suerte: 2, 17 y 28.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El día ayudará a identificar quiénes realmente acompañan el camino y permitirá tomar decisiones importantes con mayor seguridad.

Números de la suerte: 7, 20 y 34.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Pequeños cambios en la organización diaria favorecerán el bienestar y la productividad.

Números de la suerte: 6, 15 y 29.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Será un momento ideal para retomar proyectos personales, expresar ideas originales y confiar en el propio talento.

Números de la suerte: 1, 19 y 36.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Una verdad que permanecía oculta podría ayudar a cerrar una etapa y abrir espacio para nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 5, 12 y 26.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Los planes que parecían estancados volverán a tomar impulso y surgirán ideas para emprender nuevos proyectos o realizar un viaje.

Números de la suerte: 8, 22 y 35.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Será un día para replantear la forma de administrar los recursos y valorar las propias capacidades. Romper con antiguos patrones permitirá avanzar con mayor libertad.

Números de la suerte: 10, 34 y 43.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Acuario vivirá una jornada de revelaciones y crecimiento personal. Será un momento propicio para redefinir objetivos y apostar por una versión más auténtica de sí mismo.

Números de la suerte: 11, 24 y 37.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El consejo será dejar atrás las ilusiones que ya no tienen sentido y confiar en el propio instinto para tomar decisiones.

Números de la suerte: 10, 16 y 25.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.