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Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para el 29 de julio: sorpresas para los 12 signos

Los astros muestran que la fortuna estará del lado de los signos del zodiaco, los cuales tendrán un golpe de suerte en futuros sorteos.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

28 de julio de 2026 a las 9:42 p. m.
Estos son los números de la suerte del reconocido astrólogo.
Estos son los números de la suerte del reconocido astrólogo. Foto: Getty Images

Walter Mercado, uno de los videntes y expertos en predicciones, continúa siendo una de las figuras con mayor credibilidad en el mundo de las energías, pese a que falleció en el año 2019, pues dejó en manos de sus familiares algunos escritos, con advertencias y recomendaciones para sus seguidores.

Para el miércoles 29 de julio, se revelaron algunas de las combinaciones que se llevarían el premio mayor en sorteos de chances y loterías.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor.
Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Una idea inesperada podría marcar un antes y un después si se actúa con confianza. Rodearse de personas inspiradoras será clave para avanzar.

Números de la suerte: 11, 27 y 39.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Será un buen momento para considerar alternativas diferentes y adoptar estrategias más innovadoras. Un pequeño cambio podría generar grandes resultados.

Números de la suerte: 4, 18 y 33.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Una conversación inesperada o una nueva experiencia podría ofrecer la respuesta que se estaba buscando desde hace tiempo.

Números de la suerte: 9, 21 y 30.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Será una oportunidad para dejar atrás cargas del pasado y recuperar la tranquilidad interior.

Números de la suerte: 2, 17 y 28.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El día ayudará a identificar quiénes realmente acompañan el camino y permitirá tomar decisiones importantes con mayor seguridad.

Números de la suerte: 7, 20 y 34.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Pequeños cambios en la organización diaria favorecerán el bienestar y la productividad.

Números de la suerte: 6, 15 y 29.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo.
Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Será un momento ideal para retomar proyectos personales, expresar ideas originales y confiar en el propio talento.

Números de la suerte: 1, 19 y 36.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Una verdad que permanecía oculta podría ayudar a cerrar una etapa y abrir espacio para nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 5, 12 y 26.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Los planes que parecían estancados volverán a tomar impulso y surgirán ideas para emprender nuevos proyectos o realizar un viaje.

Números de la suerte: 8, 22 y 35.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Será un día para replantear la forma de administrar los recursos y valorar las propias capacidades. Romper con antiguos patrones permitirá avanzar con mayor libertad.

Números de la suerte: 10, 34 y 43.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería.
Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Acuario vivirá una jornada de revelaciones y crecimiento personal. Será un momento propicio para redefinir objetivos y apostar por una versión más auténtica de sí mismo.

Números de la suerte: 11, 24 y 37.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El consejo será dejar atrás las ilusiones que ya no tienen sentido y confiar en el propio instinto para tomar decisiones.

Números de la suerte: 10, 16 y 25.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.