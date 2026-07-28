Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para el 29 de julio: sorpresas para los 12 signos

Walter Mercado, uno de los videntes y expertos en predicciones, continúa siendo una de las figuras con mayor credibilidad en el mundo de las energías, pese a que falleció en el año 2019, pues dejó en manos de sus familiares algunos escritos, con advertencias y recomendaciones para sus seguidores.
Para el miércoles 29 de julio, se revelaron algunas de las combinaciones que se llevarían el premio mayor en sorteos de chances y loterías.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Una idea inesperada podría marcar un antes y un después si se actúa con confianza. Rodearse de personas inspiradoras será clave para avanzar.
Números de la suerte: 11, 27 y 39.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Será un buen momento para considerar alternativas diferentes y adoptar estrategias más innovadoras. Un pequeño cambio podría generar grandes resultados.
Números de la suerte: 4, 18 y 33.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Una conversación inesperada o una nueva experiencia podría ofrecer la respuesta que se estaba buscando desde hace tiempo.
Números de la suerte: 9, 21 y 30.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Será una oportunidad para dejar atrás cargas del pasado y recuperar la tranquilidad interior.
Números de la suerte: 2, 17 y 28.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
El día ayudará a identificar quiénes realmente acompañan el camino y permitirá tomar decisiones importantes con mayor seguridad.
Números de la suerte: 7, 20 y 34.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Pequeños cambios en la organización diaria favorecerán el bienestar y la productividad.
Números de la suerte: 6, 15 y 29.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Será un momento ideal para retomar proyectos personales, expresar ideas originales y confiar en el propio talento.
Números de la suerte: 1, 19 y 36.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Una verdad que permanecía oculta podría ayudar a cerrar una etapa y abrir espacio para nuevas oportunidades.
Números de la suerte: 5, 12 y 26.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Los planes que parecían estancados volverán a tomar impulso y surgirán ideas para emprender nuevos proyectos o realizar un viaje.
Números de la suerte: 8, 22 y 35.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Será un día para replantear la forma de administrar los recursos y valorar las propias capacidades. Romper con antiguos patrones permitirá avanzar con mayor libertad.
Números de la suerte: 10, 34 y 43.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Acuario vivirá una jornada de revelaciones y crecimiento personal. Será un momento propicio para redefinir objetivos y apostar por una versión más auténtica de sí mismo.
Números de la suerte: 11, 24 y 37.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
El consejo será dejar atrás las ilusiones que ya no tienen sentido y confiar en el propio instinto para tomar decisiones.
Números de la suerte: 10, 16 y 25.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.