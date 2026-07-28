Después de que se confirmara, hace varios meses, el fin de la relación entre Feid y Karol G, millones de admiradores se han preguntado qué ha pasado con sus vidas amorosas y si alguno de los dos ya tiene una nueva pareja.

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En medio de las especulaciones y los comentarios que a diario circulan en las redes sociales, se viralizó un video en el que el intérprete de Se me olvida, Hey Mor y Luna fue captado junto a otra mujer mientras disfrutaba de un día de playa.

El clip fue compartido por el creador de contenido Javi Hoyos Martínez en su cuenta de redes sociales, donde suele mantener informada a su comunidad sobre las novedades de algunas de las figuras más reconocidas del entretenimiento.

El cantante colombiano fue visto con otra mujer tras terminar con Karol G. Foto: AFP

“Exclusiva, Feid, Ferxxo fue pillado con una nueva chica en Marbella. Les voy a contar todo. Han pillado a Ferxxo con una chica y han captado el momento del beso que nos prueba que tienen una historia romántica que no se conocía. Se habían rumoreado varias cosas después de Karol G, pero no se le había visto”, mencionó.

Agregó: “Estas imágenes nos dejan ver que el cantante no tiene ningún tipo de problema en mostrar que está viviendo un romance y que está muy ilusionado, pues se dan besos en la mitad de la playa”.

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Reveló que las mujeres que le compartieron las imágenes aseguran que estaban en actitud de “cómplices y felices”, lo que emocionó a las seguidoras que estaban ilusionadas con ver al artista en una relación, tras hacer parte de fuertes polémicas por su romance con ‘La Bichota’.

Como era de esperarse, miles de personas reaccionaron al video por medio de la sección de comentarios y opinaron sobre la nueva mujer que, al parecer, hace parte de la vida de Feid.

“Hace casi un año que terminaron con Karol, no le veo nada raro”; “No se cómo esperan que le guarde luto a alguien que habla de lo mal que se sentía estando con él”; “El luto es para los muertos”; “Él está soltero, entonces no le veo ningún problema”; “Me encanta saber que siempre estuve del lado correcto” y “Jajajaja me encanta”, son algunas de las palabras que se leen.