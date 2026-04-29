Maisak estrenó ‘Te Entiendo Remix’ junto a Feid y Maluma; promete ser el himno del despecho

El panorama urbano suma una nueva colaboración esperada por muchos. Maisak presentó oficialmente Te Entiendo Remix, una versión renovada de uno de sus temas más virales, esta vez acompañado por Feid y Maluma, dos de los nombres más influyentes del género.

El lanzamiento no solo refuerza el momento que atraviesa el artista, sino que también busca posicionar nuevamente una canción que se consolidó como un fenómeno en plataformas digitales.

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Antes de esta nueva versión, Te Entiendo ya había logrado una conexión significativa con el público. En TikTok, el audio oficial superó el millón de creaciones, mientras que en Spotify acumuló cerca de 7 millones de reproducciones y en YouTube sobrepasó los 6 millones de visualizaciones.

Este alcance sirvió como impulso para llevar el tema a otro nivel con la llegada de Feid y Maluma. La participación de ambos artistas no respondió a una estrategia prolongada, sino a una dinámica mucho más espontánea.

“Lo de Feid y Maluma se dio de manera muy orgánica. La canción empezó a conectar sola con la gente, les llegó, y desde ahí todo fluyó con mucho respeto y buena energía”, explicó Maisak sobre el proceso detrás del remix.

Esa conexión inicial se vio reforzada por uno de los elementos más potentes del tema: su coro. La frase “Si yo fuera mi ex, tampoco me superaría” terminó convirtiéndose en un gancho emocional que resonó con miles de oyentes.

Para el artista, la clave de esta nueva versión estuvo en mantener la esencia original mientras se ampliaba su alcance.

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“Cada uno aportó su esencia, eso hizo que el tema creciera y llegara a un siguiente nivel, pero sin perder esa identidad de la versión original”, aseguró, dejando claro que el equilibrio entre identidad y evolución fue fundamental en el resultado final.

El lanzamiento llegó acompañado de un videoclip que refuerza la narrativa emocional del sencillo, pues fue grabado en Medellín, ciudad considerada una de las capitales del género urbano, el video fue realizado en una intensa jornada de un solo día.