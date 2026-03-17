Maluma y Ryan Castro fueron captados en extraña actividad en un semáforo; el video es viral

En las últimas horas, Maluma y Ryan Castro volvieron a llamar la atención en redes sociales, pues los reconocidos artistas de reguetón fueron captados en una inusual escena en plena vía pública, en una concurrida calle de Estados Unidos. Aunque hasta el momento no se conoce la razón, fueron vistos repartiendo flores en un semáforo.

El video, que rápidamente se volvió viral en distintas plataformas digitales, muestra a los dos cantantes caminando entre los vehículos detenidos ofreciendo flores a los conductores, quienes en medio de la emoción y confusión bajaron los vidrios de la ventana y recibieron el inesperado regalo.

Maluma y Ryan Castro repartieron flores en los semáforos de Miami. Foto: Getty Images

Aunque los paisas lucieron outfits casuales con el objetivo de pasar desapercibidos, lo cierto es que su presencia no pasó inadvertida, pues en los videos que se convirtieron en tendencia en redes sociales se escucha a los fans de los cantantes gritando de la emoción.

Hasta ahora, ni Maluma ni Ryan Castro han ofrecido declaraciones oficiales sobre el motivo detrás de esta curiosa aparición en la calle. Sin embargo, la falta de explicaciones no ha impedido que surjan varias teorías entre los internautas, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre una posible estrategia de expectativa para anunciar una nueva colaboración musical.

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Ryan Castro tiene 30 años. Nació en Medellín, en uno de los sectores más populares. Foto: El Skinny

En ese contexto, la escena del semáforo podría interpretarse como una táctica para llamar la atención de sus seguidores antes de compartir detalles de alguna nueva colaboración entre ellos.

Más allá de las especulaciones, el video de Maluma y Ryan Castro fue reposteadpo por una gran cantidad de páginas dedicadas al entretenimiento, por medio de las cuales sus admiradores dejaron comentarios y se mostraron a la expectativa.

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“Bellos, díganles que los esperamos en Colombia”; “Me muero”; “Solo nos falta vivir en Miami y tener carro”; “Ay, me encanta. Ahora que lo hagan en los semáforos de Medellín”, “Qué rabia no vivir en Miami” y “Qué envidia que no me pasen estas cosas a mí”, son unas de las palabras que se leen.